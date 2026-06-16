Съдът задържа обвиняемия В.Ф. за катастрофата на “Челопешко шосе“

В изнесено съдебно заседание в болнично заведение, по искане на Софийска градска прокуратура (СГП) Софийски градски съд (СГС) взе мярка за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемия В.Ф.

На 06.06.2026 г. той и обвиняемият Т.Ф. са привлечени от Софийска градска прокуратура за пътнотранспортно произшествие от 05.06.2026 г. на ул. “Челопешко шосе“ в гр. София, от което е настъпила смъртта на 4 лица и са причинени средни телесни повреди на 5 лица.

Съдът сподели доводите на прокурора, че са налице достатъчно доказателства, които водят до извод за обосновано предположение, че обвиняемият е съпричастен към настъпването на пътнотранспортното произшествие.

СГС прие, че е налице и реална опасност от извършване на престъпление от В.Ф., и определи като подходяща най-тежката мярка за неотклонение. Определението на СГС не е окончателно и подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд.

С постановление от 09.06.2026 г. на наблюдаващия прокурор от СГП на обвиняемия В.Ф. е наложена забрана от за напускане на пределите на Република България.

Другият обвиняем Т.Ф. е с мярка за неотклонение задържане под стража, взета по искане на СГП от СГС на 09.06.2026 г. в изнесено съдебно заседание в болнично заведение. / БГНЕС