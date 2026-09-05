Баща отиде да защити сина си и беше пребит в парк в Монтана

43-годишен мъж е настанен за лечение в хирургично отделение на болницата в Монтана след побой в парк "Слънчева градина", съобщиха от Областната дирекция на МВР.
Сигналът е подаден вечерта на 3 септември на телефон 112 от 16-годишния син на пострадалия.
Момчето съобщило, че баща му е бил пребит в парка.
Малко по-късно 43-годишният мъж се явил в Районното управление с видими следи от насилие.
Пред полицаите той разказал, че отишъл в парка по настояване на сина си, който бил тормозен от друго дете.
На място мъжът изчакал бащата на другото дете, който пристигнал заедно с още един мъж.
По данни на пострадалия двамата му нанесли побой.
На 43-годишния мъж е оказана медицинска помощ, след което е приет за лечение.
Според дежурния лекар той е със счупен нос, комоцио и съмнение за травма в лумбалната област.
След проведени оперативно-издирвателни действия полицията е установила и задържала двамата мъже, съпричастни към случая.
По случая е образувано досъдебно производство.
Работата по разследването продължава, пише БТА.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.