Баща отиде да защити сина си и беше пребит в парк в Монтана

43-годишен мъж е настанен за лечение в хирургично отделение на болницата в Монтана след побой в парк "Слънчева градина", съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът е подаден вечерта на 3 септември на телефон 112 от 16-годишния син на пострадалия.

Момчето съобщило, че баща му е бил пребит в парка.

Малко по-късно 43-годишният мъж се явил в Районното управление с видими следи от насилие.

Пред полицаите той разказал, че отишъл в парка по настояване на сина си, който бил тормозен от друго дете.

На място мъжът изчакал бащата на другото дете, който пристигнал заедно с още един мъж.

По данни на пострадалия двамата му нанесли побой.

На 43-годишния мъж е оказана медицинска помощ, след което е приет за лечение.

Според дежурния лекар той е със счупен нос, комоцио и съмнение за травма в лумбалната област.

След проведени оперативно-издирвателни действия полицията е установила и задържала двамата мъже, съпричастни към случая.

По случая е образувано досъдебно производство.

Работата по разследването продължава, пише БТА.