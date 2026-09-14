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МВР и прокуратура с нови подробности по случая “Петрохан”

Трагедията стана преди осем месеца

14.09.2026 | 07:51 ч. 3
БГНЕС

БГНЕС

Очаква се днес, осем месеца след жестоките убийства край хижа “Петрохан” прокуратурата и МВР да дадат нова информация за хода на разследването и смъртта на шестимата мъже.

Очаква се да бъдат представени резултатите от съдебно-психиатрична и психологична експертиза, които следва да очертаят възможните мотиви за смъртта на групата с неформален лидер Ивайло Калушев.

Трима от мъжете бяха открити мъртви при хижа “Петрохан“, а други трима - под връх Околчица.  

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Предполага се , че активните действия по разследването не са спирали и през летните месеци. Само преди дни са проведени нови разпити на свидетели. Продължава и изясняването на финансовото състояние на загиналите и източниците на получаваните дарения. За целта са назначени данъчни ревизии. / БГНЕС

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