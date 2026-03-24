Биков: Когато нямаш какво да кажеш, се бориш с олигархията

Представителят от ГЕРБ-СДС Тома Биков определи един основен опонент за партията в тази кампания и това в коалиция “Прогресивна България” на Румен Радев. По думите му формацията на президента влиза в изборите с много обвинения, но с малко конкретика.

“Когато няма какво да кажеш, обикновено казваш, че ще се бориш с олигархията. Това е доста абстрактно намерение“, коментира Биков пред bTV.

Той разкритикува реториката на новата формация и според него в една предизборна кампания трябва да има повече конкретни решения и по-малко политически лозунги. Биков даде пример с ГЕРБ - влизат в кампанията с фокус върху икономиката и управлението, а не върху “морализаторски тези“.

Според него борбата с корупцията не може да се води само с остри изказвания, а с реално намаляване на административния натиск и ограничаване на човешкия фактор там, където е възможно.

Биков коментира и връщането на Владислав Горанов в листите на ГЕРБ-СДС. Той защити решението и определи бившия финансов министър като един от хората с ключова заслуга за влизането на България в еврозоната и в Европейския банков съюз.

“Това е човекът, който носи дясната икономическа линия в ГЕРБ“, каза Биков и добави, че няма притеснения от факта, че името на Горанов фигурира в списъка “Магнитски“.

Биков подчерта, че според него страната се намира в турбулентен момент и има нужда от устойчиво управление и стратегически решения. Той е на мнение, че партията му може да взима правилните решения в кризи.