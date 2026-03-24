Съдебната реформа, ВСС и Борислав Сарафов скараха Георги Георгиев и Атанас Славов

Дебатът на тема „Правосъдие, борба с корупцията, честни избори“ започна с акцент върху тревожните социологически данни, които показват силно недоверие към съдебната система и поставят корупцията като водещ обществен проблем.

Според Георгиев доверието трябва да бъде спечелено чрез реални резултати.

„Правосъдната система трябва да решава проблемите на хората – престъпниците да бъдат осъждани, а пострадалите – обезщетявани“, отбеляза представителят на ГЕРБ пред bTV.

Той подчерта, че реформата е дългосрочен процес и изтъкна предприети мерки срещу имотни измами и по-строги закони срещу престъпления срещу деца.

Атанас Славов акцентира върху системен проблем: „Гражданите имат усещане, че институциите работят в интерес на лобита.“

Той определи ситуацията като „завладяна държава“ и припомни, че неговата формация настоява за законодателни промени, които да ограничат влиянието на политико-икономически зависимости в съдебната власт. Според него липсата на осъдени политици и олигарси е ключов симптом на проблема.

Двамата влязоха в остър спор относно проведените и предложени реформи.

Георгиев определи конституционната реформа на ПП-ДБ като „катастрофа“ и се позова на множество негативни становища.

Славов отвърна, че реформата е получила подкрепа от Върховния касационен съд и положителна оценка от Европейската комисия.

Сериозно напрежение възникна около темата за изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов и ролята на политическите фактори.

Славов заяви, че има политическа подкрепа за запазване на статуквото, докато Георгиев отрече подобни твърдения и насочи вниманието към необходимостта от избор на нов Висш съдебен съвет (ВСС).

На въпрос защо в България няма нито един олигарх осъден за корупция, Атанас Славов попита: „Чия е прокуратурата в момента? Кой пази Борислав Сарафов да продължава да бъде и.ф. главен прокурор? Един от пазителите се казва Бойко Борисов, другият се казва Делян Пеевски”.

„Категорично не е вярно”, избухна събеседникът му Георгиев. По думите му Борислав Сарафов е избран законно. „Колегите от ПП-ДБ спряха опита на ГЕРБ-СДС преди една година да започне процедурата за избор на нов ВСС”, припомни политикът.

Славов го попита защо сега не стартира процедурата. „Имаше мнозинство, защо не тръгна процедурата?”

Георги Георгиев му отговори, че не е трябвало ПП и ДБ да бягат от зала. Той призова да се намери консенсус в НС и да се прокарат законите, касаещи съдебната реформа.

И двамата участници се съгласиха, че има пряка връзка между работата на МВР, прокуратурата и честността на изборите.

Славов даде пример с липсата на ефективни разследвания за купуване на гласове в миналото, докато Георгиев подчерта нуждата от координирани действия между институциите.