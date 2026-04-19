Акция в Берковица, 1700 евро за купуване на гласове

Акция в Берковица в изборния ден. Тя е била насочена срещу пресичането на престъпления срещу политическите права на гражданите. Вчера в Берковица е иззета парична сума в размер на 1700 евро, съобщиха днес от ОД на МВР в Монтана.

В полицията е постъпил сигнал, че мъж на 69 години от Берковица предлага облаги на хора с цел да упражнят правото си на глас за определена политическа сила. Последвала е проверка в дома и автомобила на човека.

При проверката мъжът предал на служителите на реда сумата от 1170 евро. По случая в Районното управление на МВР в Берковица е образувано досъдебно производство по член 167 от Наказателния кодекс, мъжът не е задържан поради медицински причини.

Агитации от кмет

Друго досъдебно производство по същия член от Наказателния кодекс е образувано в Районното управление на МВР в Лом, след като в една от социалните мрежи бил качен клип, на който кмет на крайдунавска община агитира служители от общинска фирма да гласуват за определена политическа сила и обещава по 50 евро.

От ОД на МВР в Монтана съобщиха, че от началото на предизборната кампания до момента в региона са образувани 39 досъдебни производства по подозрения за купуване на гласове, а 19 души са арестувани. Полицията е проверила 178 сигнала за купуване на гласове и е съставила 385 предупредителни протокола. / БТА