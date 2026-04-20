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България избра: Картата на страната е в зелено с изключение на Кърджали

ГЕРБ-СДС е втора в 18 области, в трите столични района и Пловдив-град втора е ПП-ДБ

20.04.2026 | 18:33 ч. 7
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

ЦИК публикува разбивката на резултите от предсрочния парламентарен вот по области. От разбивката е видно, че във всички области значителна преднина има партията на Румен Радев "Прогресивна България". Само Кърджали остава във владение на ДПС. България не само даде шанс на Радев, но му гласува и пълно доверие да управлява най-вероятно в следващите четири години.  

Една партия, която още не е конструирана, се наложи електорално в цяла България с изключение само на един регион.

Припомняме, че през 1994 г. БСП е първа в 25 от всичките 31 многомандатни избирателни района. Тогава СДС запази лидерски позиции в трите столични района и в Пловдив-град, а ДПС взе Кърджали и Разград.

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През 1997 г. ОДС са първа политическа сила в цялата страна с изключение на Кърджали, където доминира ДПС.

През 2014 г.ГЕРБ бе първа политическа сила навсякъде без Кърджали, където победи ДПС.

Сега почти навсякъде ГЕРБ-СДС е на втора позиция.

В 18 области на страната картината е следната - първа е ПБ, следвана от ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ.

В трите столични района и Пловдив-град след победителя ПБ са ПП-ДБ. И в четирите изборни района ГЕРБ-СДС са трети.

ДПС е първа политическа сила в Кърджали. Втората позиция заема в Разград, Силистра, Търговище и Шумен. Движението е на трето място във Враца, Монтана, Смолян, Хасково.

Вижте в кои части на страната получават най-голяма подкрепа политическите партии, които влизат в следващия парламент.

БЛАГОЕВГРАД 

ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 39.83%
ГЕРБ-СДС - 19.758% 
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 7.879%
ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС - 13.023%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 2.678
 

БУРГАС 

ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 47.422%

ГЕРБ-СДС - 13.811%

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 8.722%

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС - 7.478%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 3.849%

 

ВАРНА 

ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 45.126%

ГЕРБ-СДС - 14.471%

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 13.124%

ВЪЗРАЖДАНЕ  6.133%

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС - 2.212%

ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 52.784%

ГЕРБ-СДС - 12.294%

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ -  7.749%

ВЪЗРАЖДАНЕ -  4.649%

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС- 4.224%

ВИДИН 

ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 43.912%

ГЕРБ-СДС -16.741%

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 10.780%

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС - 8.956%

ВЪЗРАЖДАНЕ -  3.952%

ВРАЦА 

ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 53.586%

ГЕРБ-СДС - 17.047%

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС - 6.307%

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ -  5.498%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 3.350%

ГАБРОВО 

ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 47.837%

ГЕРБ-СДС -  15.873%

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ -  8.315%

ВЪЗРАЖДАНЕ -  5.207%

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС - 0.799%

ДОБРИЧ 

ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 49.990%

ГЕРБ-СДС - 11.704%

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ -  7.328%

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС - 7.166%

ВЪЗРАЖДАНЕ -  5.041%

КЪРДЖАЛИ 

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС - 56.159%

ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ -  24.327%

ГЕРБ-СДС - 4.848%

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ -  3.359%

ВЪЗРАЖДАНЕ -1.289%

КЮСТЕНДИЛ 

ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 48.256%

ГЕРБ-СДС -  17.184%

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ -  7.664%

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС - 4.293%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 4.059%

ЛОВЕЧ 

ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 46.604%

ГЕРБ-СДС -  20.059%

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 6.540%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 3.686%

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС -  3.352%

МОНТАНА 

ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ -47.272%

ГЕРБ-СДС - 17.670%

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС -10.303%

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 5.346%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 4.758%

ПАЗАРДЖИК 

ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 51.137%

ГЕРБ-СДС - 14.125%

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ- ДПС - 7.629%

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 7.067%

ВЪЗРАЖДАНЕ -  3.802%

ПЕРНИК 

ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 48.425%

ГЕРБ-СДС - 18.386%

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ -8.198%

ВЪЗРАЖДАНЕ -  4.658%

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС - 1.770%

ПЛЕВЕН 

ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 51.843 %

ГЕРБ-СДС - 12.825%

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ -  6.760%

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС - 5.461%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 3.832%

ПЛОВДИВ ГРАД 

ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 46.276%

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 16.403%

ГЕРБ-СДС - 13.151%

ВЪЗРАЖДАНЕ -  4.672%

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС -  1.044%

ПЛОВДИВ ОБЛАСТ 

ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 54.390%

ГЕРБ-СДС -  11.739%

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ -  7.515%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 4.027%

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС -  2.535%

РАЗГРАД 

ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ -38.610%

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС - 19.189%

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ -  13.574%

ГЕРБ-СДС -  11.164%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 2.440%

РУСЕ 

ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 49.314%

ГЕРБ-СДС - 11.864%

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 9.452%

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС -  4.986%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 4.641%

СИЛИСТРА 

ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 44.210%

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС -  17.256%

ГЕРБ-СДС -  13.183%

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ -  5.082%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 3.002%

СЛИВЕН 

ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ -51.994%

ГЕРБ-СДС - 15.628%

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 7.330%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 4.283%

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС -  3.613%

СМОЛЯН 

ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ -  49.015%

ГЕРБ-СДС - 13.860%

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС - 12.530%

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 6.001%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 2.211%

СОФИЯ 23 МИР 

ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 32.565%

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ -  31.522%

ГЕРБ-СДС -  12.490%

ВЪЗРАЖДАНЕ -4.465%

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС -  0.546%

СОФИЯ 24 МИР 

ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 35.056%

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 26.501%

ГЕРБ-СДС - 13.455%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 4.847%

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС - 0.907%

СОФИЯ 25 МИР 

ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ -  41.976%

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ -  17.698%

ГЕРБ-СДС - 14.126%

ВЪЗРАЖДАНЕ -  5.159%

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС -  0.989%

СОФИЯ ОБЛАСТ 

ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ -  49.141%

ГЕРБ-СДС - 13 654 гласа, 17.010%

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 7. 629%

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС -  5.228%%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 4.123%

СТАРА ЗАГОРА 

ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 49.355%

ГЕРБ-СДС -13.070%

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ -  7.883%

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС - 6.662%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 4.854%

ТЪРГОВИЩЕ 

ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 40.196%

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС -  25.117%

ГЕРБ-СДС -  7.958%

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ -  4.703%

ВЪЗРАЖДАНЕ -  3.098%

ХАСКОВО 
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 49.751%

ГЕРБ-СДС - 17.069%

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС -  11.544%

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ -  5.622%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 3.072%

ШУМЕН 

ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 41.985%

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС - 17.996%

ГЕРБ-СДС - 10.159%

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ -  9.629%

ВЪЗРАЖДАНЕ -  3.634%

ЯМБОЛ 

ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 54.954%

ГЕРБ-СДС - 9.705%

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 6.125%

БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА - 6.077%

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС -  4.756%

ВЪЗРАЖДАНЕ -  4.527%

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