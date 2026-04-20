България избра: Картата на страната е в зелено с изключение на Кърджали

ЦИК публикува разбивката на резултите от предсрочния парламентарен вот по области. От разбивката е видно, че във всички области значителна преднина има партията на Румен Радев "Прогресивна България". Само Кърджали остава във владение на ДПС. България не само даде шанс на Радев, но му гласува и пълно доверие да управлява най-вероятно в следващите четири години.
Една партия, която още не е конструирана, се наложи електорално в цяла България с изключение само на един регион.
Припомняме, че през 1994 г. БСП е първа в 25 от всичките 31 многомандатни избирателни района. Тогава СДС запази лидерски позиции в трите столични района и в Пловдив-град, а ДПС взе Кърджали и Разград.
През 1997 г. ОДС са първа политическа сила в цялата страна с изключение на Кърджали, където доминира ДПС.
През 2014 г.ГЕРБ бе първа политическа сила навсякъде без Кърджали, където победи ДПС.
Сега почти навсякъде ГЕРБ-СДС е на втора позиция.
В 18 области на страната картината е следната - първа е ПБ, следвана от ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ.
В трите столични района и Пловдив-град след победителя ПБ са ПП-ДБ. И в четирите изборни района ГЕРБ-СДС са трети.
ДПС е първа политическа сила в Кърджали. Втората позиция заема в Разград, Силистра, Търговище и Шумен. Движението е на трето място във Враца, Монтана, Смолян, Хасково.
Вижте в кои части на страната получават най-голяма подкрепа политическите партии, които влизат в следващия парламент.
БЛАГОЕВГРАД
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 39.83%
ГЕРБ-СДС - 19.758%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 7.879%
ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС - 13.023%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 2.678
БУРГАС
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 47.422%
ГЕРБ-СДС - 13.811%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 8.722%
ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС - 7.478%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 3.849%
ВАРНА
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 45.126%
ГЕРБ-СДС - 14.471%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 13.124%
ВЪЗРАЖДАНЕ 6.133%
ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС - 2.212%
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 52.784%
ГЕРБ-СДС - 12.294%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 7.749%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 4.649%
ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС- 4.224%
ВИДИН
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 43.912%
ГЕРБ-СДС -16.741%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 10.780%
ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС - 8.956%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 3.952%
ВРАЦА
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 53.586%
ГЕРБ-СДС - 17.047%
ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС - 6.307%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 5.498%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 3.350%
ГАБРОВО
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 47.837%
ГЕРБ-СДС - 15.873%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 8.315%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 5.207%
ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС - 0.799%
ДОБРИЧ
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 49.990%
ГЕРБ-СДС - 11.704%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 7.328%
ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС - 7.166%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 5.041%
КЪРДЖАЛИ
ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС - 56.159%
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 24.327%
ГЕРБ-СДС - 4.848%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 3.359%
ВЪЗРАЖДАНЕ -1.289%
КЮСТЕНДИЛ
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 48.256%
ГЕРБ-СДС - 17.184%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 7.664%
ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС - 4.293%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 4.059%
ЛОВЕЧ
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 46.604%
ГЕРБ-СДС - 20.059%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 6.540%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 3.686%
ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС - 3.352%
МОНТАНА
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ -47.272%
ГЕРБ-СДС - 17.670%
ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС -10.303%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 5.346%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 4.758%
ПАЗАРДЖИК
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 51.137%
ГЕРБ-СДС - 14.125%
ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ- ДПС - 7.629%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 7.067%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 3.802%
ПЕРНИК
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 48.425%
ГЕРБ-СДС - 18.386%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ -8.198%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 4.658%
ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС - 1.770%
ПЛЕВЕН
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 51.843 %
ГЕРБ-СДС - 12.825%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 6.760%
ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС - 5.461%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 3.832%
ПЛОВДИВ ГРАД
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 46.276%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 16.403%
ГЕРБ-СДС - 13.151%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 4.672%
ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС - 1.044%
ПЛОВДИВ ОБЛАСТ
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 54.390%
ГЕРБ-СДС - 11.739%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 7.515%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 4.027%
ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС - 2.535%
РАЗГРАД
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ -38.610%
ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС - 19.189%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 13.574%
ГЕРБ-СДС - 11.164%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 2.440%
РУСЕ
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 49.314%
ГЕРБ-СДС - 11.864%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 9.452%
ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС - 4.986%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 4.641%
СИЛИСТРА
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 44.210%
ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС - 17.256%
ГЕРБ-СДС - 13.183%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 5.082%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 3.002%
СЛИВЕН
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ -51.994%
ГЕРБ-СДС - 15.628%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 7.330%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 4.283%
ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС - 3.613%
СМОЛЯН
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 49.015%
ГЕРБ-СДС - 13.860%
ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС - 12.530%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 6.001%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 2.211%
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 32.565%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 31.522%
ГЕРБ-СДС - 12.490%
ВЪЗРАЖДАНЕ -4.465%
ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС - 0.546%
СОФИЯ 24 МИР
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 35.056%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 26.501%
ГЕРБ-СДС - 13.455%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 4.847%
ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС - 0.907%
СОФИЯ 25 МИР
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 41.976%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 17.698%
ГЕРБ-СДС - 14.126%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 5.159%
ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС - 0.989%
СОФИЯ ОБЛАСТ
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 49.141%
ГЕРБ-СДС - 13 654 гласа, 17.010%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 7. 629%
ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС - 5.228%%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 4.123%
СТАРА ЗАГОРА
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 49.355%
ГЕРБ-СДС -13.070%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 7.883%
ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС - 6.662%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 4.854%
ТЪРГОВИЩЕ
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 40.196%
ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС - 25.117%
ГЕРБ-СДС - 7.958%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 4.703%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 3.098%
ХАСКОВО
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 49.751%
ГЕРБ-СДС - 17.069%
ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС - 11.544%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 5.622%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 3.072%
ШУМЕН
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 41.985%
ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС - 17.996%
ГЕРБ-СДС - 10.159%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 9.629%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 3.634%
ЯМБОЛ
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 54.954%
ГЕРБ-СДС - 9.705%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 6.125%
БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА - 6.077%
ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС - 4.756%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 4.527%Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.