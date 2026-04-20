Трифонов след вота: Преброих си приятелите, благодаря ви!

Лидерът на “Има такъв народ” Слави Трифонов наруши мълчанието си и коментира резултатите от изборната нощ. След 100% обработени протоколи неговата партия не влезе в състава на 52-то Народно събрание.

“След тези избори разбрах едно важно нещо. Преброих си приятелите! Вече знам точно колко са - 23 861. Благодаря ви! По добре да си част от тези, които стърчат, отколкото да си част от многото. Благодаря ви. 23 861 - благодаря!”, се казва в съобщението на Трифонов.