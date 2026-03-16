Израел има подробно разработени планове за още три седмици война

Израел обяви днес, че разполага с подробно разработени военни планове за още три седмици война, след като през нощта израелските сили нанесоха удари по цели в Иран, а ирански въздушни атаки временно затвориха летището в Дубай и удариха ключово петролно съоръжение в Обединените арабски емирства, предаде Ройтерс.

Войната на САЩ и Израел срещу Иран навлиза в третата си седмица, без да се очертава ясен край. Освен това ключовият Ормузки проток е блокиран, като през него преминават 20% от световния петрол и втечнен природен газ, което повишава цените на петрола и поражда опасения от нов глобален инфлационен скок.

На брифинг днес говорителят на израелските сили за отбрана лейтенант Надав Шошани заяви, че има подробни оперативни планове за войната с Иран за следващите три седмици, както и допълнителни планове за по-далечно бъдеще.

Въоръжените сили са определили, че целта на операцията е ограничена – да се отслаби способността на Иран да застрашава Израел чрез удари по инфраструктурата на балистичните ракети, ядрените съоръжения и службите за сигурност. „Искаме да се уверим, че този режим е възможно най-отслабен и че сме унищожили всичките му способности, всички части и всички разклонения на неговата система за сигурност“, каза Шошани.

Военните, които са мобилизирали над 110 000 резервисти, заявиха, че все още имат хиляди цели за поразяване в Иран.

Иранският външен министър Абас Аракчи заяви днес, че Техеран не е поискал примирие и не е обменял съобщения със САЩ, според полуофициалната иранска агенция „Стюдънт Нюз Нетуърк“.

(БТА)