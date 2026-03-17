Новият върховен лидер на Иран е измамил смъртта за секунди

Новият върховен лидер на Иран е оцелял след израелския удар, който уби баща му, защото е излязъл от комплекса за разходка в градината минути преди експлозията.

Изтекъл аудиозапис от среща относно удара на 28 февруари срещу комплекса на аятолах Али Хаменей разкри, че синът му, новият върховен лидер Моджтаба Хаменей, е бил с баща си в Техеран, когато е тръгнал навън, "за да направи нещо“, съобщава The Telegraph.

Аудиозаписът разкрива и невероятни подробности за удара - с иранския военен командир, взривен на парчета, така че всичко, което е останало, за да го идентифицира, е "няколко килограма плът“. Зетят на аятолах Али Хаменей също е намерен с разцепена на две глава от удара.

Веднага щом Моджтаба се отдалечи от баща си, израелските космически балистични ракети "Синьо врабче“ удариха комплекса, убивайки Хаменей и десетки негови висши офицери и членове на семейството му, но пощадявайки наследника му.

"Той е бил навън и е тръгнал към стълбите, когато ракетите са ударили сградата. Съпругата му, г-жа Хадад, е била убита на място“, се казва в новия доклад.

Предполага се, че новият върховен лидер е получил само "леко нараняване на крака“, което е в съответствие с неотдавнашни съобщения за раните на новия лидер.

След удара висшите духовници на Иран и командирите на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) са били информирани, че при удара срещу комплекса на Хаменей са били използвани най-малко три ракети.

Една от ракетите е ударила мястото, където е бил разположен Хаменей, а друга ракета е ударила дома на Моджтаба на горния етаж и дома, принадлежащ на зет му Мисбах ал-Худа Багери Кани.

"Ракетата е била толкова мощна, че е паднала долу, където е бил Мисбах. Ракетите са били ударени по начин, който е разрязал главата му наполовина", разкрива се още в доклада.

Отбелязва се още, че Мостафа Хаменей, най-големият син на Хаменей, е оцелял след нападението заедно със съпругата си, излизайки от разрушението “невредим“.

Длъжностното лице спомена и състоянието, в което е намерено тялото на иранския военен началник Мохамед Ширази, след като е бил убит при удара. "Той беше взривен на парчета – не можаха да намерят нищо от него и накрая намериха няколко килограма плът и ги идентифицираха като тялото му“, каза Хосейни, според изтеклия аудиозапис.

Изтеклият аудиозапис се появи на фона на спекулации за състоянието на Моджтаба, като върховният лидер не е виждан публично никъде от началото на войната.

Тъй като слуховете сочат, че Моджтаба е много по-ранен, отколкото се представя от държавата, президентът Тръмп спекулира, че новият лидер може дори да не е жив.

"Много хора казват, че е силно обезобразен. Казват, че е загубил крака си и че е бил много тежко ранен. Други пък казват, че е мъртъв“, каза Тръмп пред репортери в понеделник.

"Изобщо не сме го виждали“, каза Тръмп, добавяйки, че американските власти не знаят "дали е мъртъв или не. Никой не го е виждал, което е необичайно“.