В Кремъл виждат много противоречиви изявления относно преговорите за Иран

Кремъл следи множество противоречиви изявления, направени днес относно преговорите за Иран, но разчита на скорошно уреждане на конфликта. Това заяви пред ТАСС прессекретарят на президента на Руската федерация Дмитрий Песков, коментирайки информацията, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е наредил на Пентагона да отложи с пет дни нанасянето на удари по обекти от енергийната инфраструктура на Иран.

„Днес има много различни, включително противоречиви изявления. Продължаваме внимателно да следим и се надяваме ситуацията възможно най-скоро да премине в мирно русло“, каза Песков в отговор на въпрос дали подобна стъпка на САЩ дава надежда за уреждане.

Преговорите с Иран за прекратяване на военните действия "вървят много добре", заяви по-рано американският президент Доналд Тръмп в интервю по телефона за Франс прес.

Тръмп съобщи в социалната си мрежа "Трут соушъл", че САЩ и Иран водят "много добри и продуктивни разговори".

"Всичко върви много добре", каза Тръмп пред АФП.

В съобщението си в социалните мрежи Тръмп уточни, че разговорите с Иран ще "продължат тази седмица". Той обяви също, че САЩ ще отложат евентуалните удари по ирански електроцентрали или друга енергийна инфраструктура с пет дни.

В същото време ирански медии съобщиха, че няма никакви преговори между Техеран и Вашингтон, след като американският президент Доналд Тръмп обяви възможни разговори за прекратяване на войната.

Агенция „Мехр“, позовавайки се на външното министерство на Иран, предаде, че такива контакти не се водят, като изявленията на Тръмп се разглеждат като опит за понижаване на цените на енергията.

Подобна информация беше разпространена и от други ирански медии.