Тагарев: Не виждам никакви логика Иран да предприеме атака срещу Европа

МВнР отправи призив българите в Близкия изток незабавно да се евакуират, докато все още могат и въздушните пространства не са затворени.

Ескалира ли конфликтът в Близкия изток

"Не бих казал, че ситуацията ескалира. Иранската система за ПВО е практически унищожена и това позволява на САЩ и Израел да нанасят удари когато решат, където решат и с каквото решат. Въпросът е да имат точна разузнавателна информация", коментира бившият министър на отбраната проф. Тодор Тагарев пред Bulgaria ON AIR.

Бойните способности на Иран

Гостът посочи, че Иран е направил много в изграждането на подземни съоръжения за ядрено гориво, ракети и дронове. Много от нещата няма да бъдат лесно открити, на мнение е проф. Тагарев.

Бившият военен министър припомни в "Денят ON AIR", че в първите един-два дни от конфликта Иран изстреля стотици дронове и ракети.

"Сега виждаме десетки дронове и единици ракети, и то не всеки ден. Вчера имаше случаи на много ранени в Южен Израел. Опитаха да атакуват и острова Диего Гарсия, който е на 4000 км от Иран. Това е обсег, в който попада почти цяла Европа", каза още проф. Тагарев.

По думите му Иран държи под напрежение страните от Персийския залив. С дроновете, с които все още разполага, може да държи под контрол Ормузкия проток, изтъкна събеседникът.

"Иран не е Венецуела, Ирак или бивша Югославия. Това е голяма страна с много сложен планински терен, над 90 млн. население, добре развита индустрия и технологии. Самият факт, че те дадоха дроновете "Шахед" на Русия... Виждаме нов тип война - с дронове", подчерта гостът на Ганиела Ангелова.

Каква е целта на САЩ с военната операция

"Политическата цел на военната операция е смяна на режима в Иран. Ако си мислим, че е възможно този режим да бъде отслабен и протестиращите хора биха излезли... Оказва се, че този режим продължава и тази цел не изглежда реалистична", анализира проф. Тагарев.

Бившият военен министър добави, че смяна на режима е и ако начело излязат по-умерени лидери, които ще приемат решение да прекратят разработката на ядрено оръжие и ще допуснат международни експерти.

Проф. Тагарев уточни, че не е известно къде се намира обогатеният уран на Иран, а това е един от трите най-важни въпроса.

Той е категоричен, че най-важната цел е безусловно и трайно прекратяване на ядрената програма на Иран, която може да бъде постигната чрез смяна на режима.

Има ли заплаха за България?

Фактът, че нашите съседки Турция и Гърция разполагат със системи за противоракетна отбрана, част от системите на НАТО за противоракетна отбрана са базирани в Румъния, ни дава повече гаранции за сигурността, отколкото да ни притеснява, убеден е проф. Тагарев.

Не виждам никакви логика Иран да предприеме атака срещу Европа, заключи той.