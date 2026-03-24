Иран: Израел и САЩ са атакували околностите на атомната електроцентрала "Бушехр"

По първоначални данни няма щети и жертви

24.03.2026 | 22:41 ч. Обновена: 24.03.2026 | 22:42 ч. 2
Снимка:БГНЕС/EPA

Организацията за атомна енергия на Иран (ОАЕИ) заяви, че тази вечер Израел и САЩ са атакували околностите на атомната електроцентрала "Бушехр", съобщи иранската държавна новинарска агенция ИРНА.

Снаряд е попаднал в територията на комплекса, но не е причинил щети.

„Американо-ционисткият враг отново е атакувал обекта на ядрената електроцентрала в Бушер. Снаряд е попаднал вътре в оградения периметър на централата“, се казва в изявление на организацията.

По първоначална информация при атаката няма пострадали хора или материални щети. "Първоначалните доклади показват, че инцидентът не е причинил финансови или технически щети, нито човешки жертви, а различните участъци на централата са непокътнати.“ 

