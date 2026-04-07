Стрелба пред израелското консулство в Истанбул: Един нападател е убит, а двама ранени

Един нападател е убит, а двама са ранени при стрелба пред израелското консулство в Истанбул, което в момента е без дипломатически персонал. Двама полицаи също са леко пострадали, показва първоначалната официална информация.

Областният управител Давут Гюл потвърди смъртта на един от нападателите, коригирайки по-ранните данни на държавната телевизия ТРТ, според които жертвите са били двама.

Той съобщи и за двама леко ранени полицаи при стрелбата, станала около 12:15 ч. местно време.

Източник, близък до случая, заяви пред АФП, че в момента „няма израелски дипломати на територията на Турция“.

Израелските дипломатически мисии са били евакуирани „не само в Турция, но и в целия регион по съображения за сигурност“ малко след атаките на 7 октомври 2023 г., извършени от палестинската групировка „Хамас“ на територията на Израел.

Министърът на вътрешните работи Мустафа Чифтчи посочи, че нападателите са пристигнали с автомобил от съседната провинция Измит и са „свързани с организация, която използва религията за свои цели“.

Той потвърди в социалната мрежа X, че ранените полицаи са в леко състояние.

Турски медии съобщават, че тримата заподозрени са били въоръжени с дългоцевно оръжие, облечени в камуфлажни дрехи и са носели раници.

Силен полицейски контингент е разположен около сградата на консулството, намиращо се в бизнес квартала Левент на европейския бряг на Истанбул.

На паркинг в близост са забелязани и следи от кръв.

Кадри, излъчени от телевизия Ен Ти Ви, показват полицаи, които откриват огън в близост до оживена пътна артерия, както и ранен човек, изнасян на носилка.

Прокуратурата в Истанбул е започнала разследване, съобщи в X министърът на правосъдието Акин Гюрлек.

Установена е самоличността на нападателите

Министърът на вътрешните работи на Турция Мустафа Чифтчи определи като терористи извършителите на нападението днес пред Консулството на Израел в Истанбул, при което бяха ранени двама полицаи, а единият от тримата извършители почина в резултат на стрелбата.

В публикация в официалния си профил във „Фейбсук“ Мустафа Чифтчи съобщи, че самоличността на терористите е установена.

„Лицата са пристигнали от Измит в Истанбул с кола под наем. Установено е, че единият от тях е имал връзки с организация, която експлоатира религията (за своите цели – бел. ред.). Другите двама терористи са братя, като единият от тях има досие за наркотици“, написа Чифтчи.

Министърът на правосъдието Акън Гюрлек обяви, че Главната прокуратура на Истанбул вече е започнала разследване по случая, което е поверено на заместник-главен прокурор и двама прокурори.

Валията на Истанбул Давут Гюл, обяви в изявление пред медиите, че от близо две години и половина в Консулството не се осъществяват никакви дейности и в него няма служители. Той определи нападението като провокация.

През декември трима полицаи и шестима тежко въоръжени заподозрени, обвинени във връзки с групировката „Ислямска държава“, бяха убити при сблъсък в провинция Ялова, южно от Истанбул.

Малко след това властите съобщиха за ареста на 125 души, заподозрени в принадлежност към джихадистката организация.



Всичко това се случва на фона на дадения краен крок от президентът на САЩ Доналд Тръмп на Иран. Той отложи крайния срок, даден на Иран за отварянето на Ормузкия проток, от понеделник за вторник. Това бе поредната промяна в ултиматума на Тръмп, макар че сега той предупреди, че без споразумение "адът ще се стовари" върху Иран.

От своя страна Иран атакува отново Тел Авив днес. Съобщава се за няколко експлозии в Тел авив.

Израелската армия пък заяви, че Техеран е използвал касетъчни бомби, чиято употреба масово се осъжда в международен план.

Израелската армия издаде предупреждение към хората в Иран днес да не се качват на влакове.