Вицепрезидентът Ванс обвини Иран в “икономически тероризъм”

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс обвини Иран в "икономически тероризъм“ заради блокадата на Ормузкия проток в понеделник, преди да заплаши да направи същото, когато американски военни кораби се насочиха към блокиране на ирански пристанища.

Пред Fox news Ванс заяви, че преговарящите са "постигнали голям напредък“ през уикенда, след като първият кръг от преговори в Исламабад приключи без ясен пробив.

"Не бих казал само, че нещата се объркаха. Мисля също, че нещата се оправиха - те се движеха в наша посока, но не се придвижиха достатъчно далеч“, каза вицепрезидентът, предполагайки, че иранската делегация трябва да се върне в Техеран за одобрение при условия, "определени“ от американската страна.

Ванс говори, когато американските военни започнаха блокадата на иранските пристанища, застрашавайки крехкото споразумение за прекратяване на огъня, тъй като Техеран заплаши с ответни мерки.

Заради блокадата на Ормузкия проток

Вицепрезидентът хвърли вината върху Иран, който обвини в участие в "акт на икономически тероризъм срещу целия свят“ с ефективната си блокада на Ормузкия проток.

"Те на практика заплашиха всеки кораб, който се движи през Ормузкия проток. Е, както показа президентът на Съединените щати, двама могат да играят тази игра“, комнетира Ванс.

Доналд Тръмп е наредил на военните да блокират иранските кораби и всички кораби, които плащат такси за преминаване през режима. В изявление той заяви, че всички кораби за "бърза атака“, които се приближат до блокадата, ще бъдат елиминирани.

Иранската революционна гвардия отговори по същия начин, като заяви, че военните кораби, приближаващи се до пролива, ще бъдат считани за нарушение на прекратяването на огъня и ще бъдат третирани сурово и решително.

Съюзниците от НАТО Великобритания и Франция заявиха, че няма да бъдат въвлечени в конфликта, като участват в блокадата. Киър Стармър заяви пред BBC 5 Live, че е съсредоточен върху това протокът да бъде отворен отново "възможно най-бързо“, в опит да се намалят покачващите се цени на енергията.

Британските миночистачи и способностите за борба с дронове ще продължат да действат в региона.

Има ли възможност за компромиси?

Ванс предположи, че САЩ са съобщили къде могат да "направят някои компромиси“ и къде ще останат непреклонни след първия кръг от преговорите през уикенда.

Вицепрезидентът каза, че Тръмп е категоричен, че всеки обогатен ядрен материал трябва да бъде изведен от Иран и да бъде въведен механизъм за проверка дали Иран не разработва ядрени оръжия.

Запознати с преговорите, съобщиха пред New York Times, че САЩ са предложили 20-годишно "спиране“ на всяка ядрена дейност, оставяйки въпроса да бъде решен от бъдеща администрация.

Четири неназовани източника съобщиха днес пред агенция Ройтерс, че преговарящите екипи от двете страни биха могли да се съберат отново в пакистанската столица тази седмица.

Европейските акции се повишиха във вторник, което предполага, че инвеститорите са обнадеждени за потенциални мирни преговори въпреки блокадата. Референтните цени на суровия петрол паднаха под 100 долара за барел.