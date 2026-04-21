Как един гръцки капитан поведе бягството на круизи през Ормузкия проток? ВИДЕО

Бягството от Персийския залив и цялото пътуване от Дубай през Ормузкия проток до Оманския залив е пътешествие, което екипажът на "Celestyal Discovery", първият от петте круизни кораба, "избягали", след като останали блокирани почти два месеца в пристанищата на Емирствата, трудно ще забрави.

Това е един от многото гръцки кораби, които участват по един или друг начин в плавания в опасните за момента води на региона. Гръцки танкери, потопени в тъмнина, се сляха с нощта, превръщайки навигацията в игра на шах за здрави нерви. Те чакаха търпеливо, за "прозорец", като този, който се отвори за няколко часа в петък, само за да се затвори отново на следващия ден. Някои минаха. Някои не. Те се върнаха обратно.

В понеделник сутринта гръцкото военноморско присъствие беше особено забележимо в моретата на Близкия изток, като 26 кораба под гръцки флаг се намираха в по-широката зона на Персийския залив, Арабско море, Червено море и Оманския залив.

Единадесет от тях плаваха във водите на Персийския залив, докато друг кораб под гръцки флаг беше в Оманския залив. Но освен корабите под гръцки флаг, общото присъствие на гръцките интереси в региона е много по-голямо: в критичната зона, свързваща Персийския залив, Ормузкия проток и Оманския залив, броят на корабите, собственост на Гърция, беше 104 в понеделник сутринта, пишат от Kathimerini.

"Ето как прекосихме проливите"

Капитанът на Celestyal Discovery, Николаос Василиу, говори пред "K" в понеделник за евакуационното пътуване, започнало в петък следобед:

"На мостика, но и по целия кораб, офицерите, старшините и екипажът бяха напълно съсредоточени. Имаше пълно осъзнаване на сериозността на момента, напрежение, но не и объркване, бдителност, но и абсолютна професионална отдаденост. Всеки знаеше точно своята роля и важността на всяка операция за безопасното преминаване."

Celestyal е компания, собственост на американския инвестиционен фонд Searchlight Capital Partners, но е известна в гръцките морета от много години, тъй като Егейско море е основната ѝ зона на дейност, а капитаните на двата ѝ кораба, както и по-голямата част от офицерите ѝ, са гърци.

През зимата обаче изпраща корабите си Celestyal Discovery и Celestyal Journey към Персийския залив, към нарастващия пазар на круизи на Emirates. Тази година корабите не успяха да се върнат навреме за планираните си пролетни круизи. Те не са единствените два кораба, останали заложници на иранската блокада на Ормузкия проток в продължение на около 47 дни. Две други компании, MSC Cruises с кораба си MSC Euribia и TUI Cruises с Mein Schiff 4 и Mein Schiff 5, имаха същата съдба. Всички те успяха да напуснат постепенно до събота.

В море, което беше станало "сляпо" от мерки за осъществимост, гръцкият кораб "Celestyal Discovery" поведе пътя. Капитан Джордж Кумбенас, главен оперативен директор на Celestyal и президент на Асоциацията на круизните кораби и корабоплаването, също беше на "Discovery“, където все още е, пътувайки обратно към Егейско море. Както той обяснява пред медията, "Discovery" предшества и е последван ден по-късно от "Journey", с гръцкия си капитан Ангелос Василакос начело. Всъщност той поставя начело на конвоя, който се е образувал в района, след като останалите круизни кораби го последвали.

На мостика

Джордж Кумбенас беше на мостика на "Discovery“ с пълна картина на трафика и оперативната обстановка. В тези часове, както казва той, управлението беше напълно оперативно: непрекъснато наблюдение на навигационните системи и трафика в района, непрекъсната комуникация, потвърждение на курса, разстоянията и позициите и пълна координация между капитана, офицерите и съответните екипи на борда на кораба. На мостика нямаше място за нищо друго освен за концентрация, преценка и дисциплина.

"Започнахме в петък, преди съобщенията за отваряне на проливите, които в крайна сметка не бяха потвърдени", казва Г. Кубенас.

По време на курса имаше многократни съобщения от иранска страна, на които отговорът беше, че корабът продължава курса си в съответствие с разпоредбите на международните правила за безопасно корабоплаване.

Следваният курс не беше обичайният. Корабите са се придвижили по-на юг от зоната за разделяне на движението, която се спазва при нормални обстоятелства, много близо до брега на Оман. Американският военноморски флот е бил на около 100 морски мили, обяснява той.

Корабите, също така, се движели с пълня тяга, за да са сигурни, че ще успея да се измъкнат.

BREAKING: A convoy of four cruise ships forced passage through the Strait of Hormuz today, pushing ahead at maximum speed despite an Iranian-declared mine threat. pic.twitter.com/sIHbQQU40f — Inside the conflict (@InsidConflict) April 19, 2026

На 18 април, освен круизния кораб Celestyal, е регистриран конвой със значителен брой танкери и превозвачи на втечнен природен газ, включително някои гръцки интереси, които масово напускат Ормузкия проток от съображения за сигурност.

Въпреки това, не всички преминаха, тъй като по-късно иранците отмениха решението си.