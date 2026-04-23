Противовъздушната отбрана на Техеран е задействана

Иранската новинарска агенция Фарс съобщи, че системите за противовъздушната отбрана са се задействали заради малки дронове на няколко места в Иран, предаде Ройтерс.

Друга иранска агенция, Нур, съобщи по-рано днес, че системите за противовъздушна отбрана са се задействали в някои части на Техеран, без да дава детайли за причината за задействането им.

Същата информация бе огласена и от агенция Мехр, която съобщи обаче, че системите за противовъздушна отбрана работят срещу "вражески цели".

Израелски източник от сферата на сигурността каза тази вечер пред Франс прес, че понастоящем израелската армия не атакува Иран. Той заяви това, след като иранските медии съобщиха, че иранската противовъздушна отбрана се е задействала в западната част на столицата Техеран.

"Израел понастоящем не атакува Иран", каза източникът, без да даде повече подробности.

По-рано днес израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че Израел е готов да възобнови военните действия срещу Иран и че чака зелена светлина от Вашингтон, за да върне Иран в каменната ера.

Системите за противовъздушна отбрана заработиха във вечерното небе над иранската столица Техеран, като експлозии бяха чути в западната част на града, предаде Асошиейтед прес.

Очевидци заявиха, че и на югозапад от Техеран са били чути системите за противовъздушна отбрана. Някои ирански медии заявиха по-рано, че се извършва тест на системите.

Системите за противовъздушна отбрана в Техеран се задействаха за първи път от влизането в сила на примирието със САЩ на 8 април.

Според агенция ИРНА са били чути изстрелвания от системите за противовъздушна отбрана в Западен Техеран.