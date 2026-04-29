Тръмп: Крал Чарлз III споделя позицията, че Иран не трябва да има ядрено оръжие

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че британският крал Чарлз Трети е съгласен, че Иран не бива да притежава ядрено оръжие, засягайки деликатната тема за конфликта в Близкия изток в свое изказване по време на официална вечеря в Белия дом, организирана в чест на монарха, предаде Ройтерс.

Събитието се състоя на втория ден от четиридневната визита на Чарлз в САЩ и в момент на напрежение в отношенията между двете страни, след като Тръмп многократно отправи критики срещу британския премиер Киър Стармър за това, което американският държавен глава нарича липса на помощ „за воденето на войната срещу Иран“.

"В момента работим малко по въпросите на Близкия изток и се справяме много добре", заяви Тръмп по време на вечерята.

"От военна гледна точка ние победихме този противник и никога няма да позволим на този противник – Чарлз е съгласен с мен дори повече, отколкото аз самият – да притежава ядрено оръжие", добави той.

В собствените си коментари след Тръмп Чарлз не спомена Иран или войната.

В речта си пред Конгреса на САЩ по-рано монархът не говореше директно за войната с Иран, но спомена критиките на Тръмп към НАТО и подчерта значимостта на продължаващата помощ на САЩ за Украйна, както и опасността от изолационизма.

И Великобритания, и САЩ от години поддържат становището, че Техеран не трябва да разработва ядрени оръжия.

Техеран не разполага с ядрени оръжия и отрича да се стреми към придобиването им, но твърди, че има правото да разработва ядрени технологии за мирни цели, включително обогатяване на уран, като страна по Договора за неразпространение на ядрено оръжие.

Междувременно американският в. "Уолстрийт Джърнъл", позовавайки се на официални представители на САЩ, написа, че Тръмп е наредил на съветниците си да се подготвят за продължителна блокада на Иран.

По време на неотдавнашни срещи президентът е решил да продължи да оказва натиск върху икономиката на Иран и износа на петрол чрез блокада на корабоплаването към и от пристанищата на Ислямската република, се казва в материал на вестника, като се добавя, че държавният глава смята, че другите варианти, включително възобновяване на бомбардировките или оттегляне от конфликта, носят по-голям риск, отколкото поддържането на блокадата.

Агенция Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди достоверността на тази информация чрез независими източници.

Чарлз Трети приветства "наистина уникалния“ съюз между Великобритания и САЩ

Чарлз Трети произнесе реч по време на съвместно заседание на двете камари на американския Конгрес, като заяви пред събралите се политици, че партньорството между двете нации "днес е по-важно от всякога", предаде Пи Ей Мидия/ДПА.

Чарлз заяви, че същата "непоколебима решителност", проявена след атаките срещу САЩ от 11 септември 2001 г., е "необходима за защитата на Украйна и нейния най-смел народ..., за да бъде гарантиран истински справедлив и траен мир".

Той изрази съчувствие към жертвите на сексуално насилие в контекста на скандала с Джефри Епстийн и подчерта "общата сила" на Великобритания и САЩ в подкрепа на оцелелите.

Британският монарх каза още, че когато Великобритания и Америка се обединят въз основа на общите си ценности „това, според мен, е специалната съставка в нашите отношения“.

Кралят осъди опита за покушение срещу президента Доналд Тръмп по време на вечеря за медиите във Вашингтон в събота вечер и заяви, че "такива актове на насилие никога няма да успеят".

По време на речта си в залата на Камарата на представителите на САЩ, чиито публично достъпни ложи и отделените за пресата места бяха препълнени, кралят спомена и значението на НАТО, стойността на европейските партньори на САЩ и необходимостта от ограничаване на световните конфликти, като се спре „превръщането на оралата в мечове“. Всички тези теми са приоритети за правителството на британския премиер Кир Стармър, отбелязва ДПА.

"Уважаеми членове на 119-ия Конгрес, именно тук, в тези зали, духът на свободата и обещанието на основателите на Америка присъстват на всяка сесия и във всеки подаден глас", каза още Чарлз. „Не по волята на един, а чрез обсъжданията на мнозина, представляващи живата мозайка на Съединените щати“, добави той

"И в двете ни страни именно фактът, че сме жизнени, разнообразни и свободни общества ни дава нашата колективна сила, включително да подкрепим жертвите на някои от злините, които, за съжаление, съществуват и в двете ни общества днес", заяви британският монарх.

Чарлз е на четиридневно държавно посещение в САЩ по повод 250-годишнината от обявяването на американската независимост и в речта си спомена връзките между бившите врагове – САЩ и Великобритания.

"Съюзът, който двете ни нации са изградили през вековете – и за който сме дълбоко благодарни на американския народ – е наистина уникален", заяви кралят.

Обръщайки се към Майк Джонсън, председател на Камарата на представителите, той продължи: "Това партньорство, г-н председател, според мен днес е по-важно от всякога".