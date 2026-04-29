Тръмп с нови заплахи към Иран: По-добре да поумнеят бързо!

Иранците "имат интерес да се вразумят бързо!", написа американският президент Доналд Тръмп в социалната си мрежа Трут соушъл, цитиран от Франс прес, докато преговорите между Вашингтон и Техеран са напълно блокирани от няколко дни.

"Иран не може да се вземе в ръце. Те не знаят как да постигнат споразумение по ядрения въпрос, добави Тръмп и публикува своя снимка в костюм и черна вратовръзка, държащ автомат, на фона опустошения от бойни действия с коментар: "ШЕГИТЕ ПРИКЛЮЧИХА!

Усилията за прекратяване на войната в Близкия изток остават в застой. Съединените щати изразяват скептицизъм към ново предложение на Техеран за деблокиране на Ормузкия проток, който в момента е почти парализиран.

Информация на американския сайт "Аксиос", цитирана и от иранската държавна агенция ИРНА, сочи, че иранското предложение предвижда отваряне на протока и прекратяване на военните действия, а преговорите по ядрената програма да бъдат отложени за по-късен етап.

Тази тема обаче остава ключова за САЩ и Израел.

В същото време "Уолстрийт Джърнъл" съобщава, позовавайки се на американски представители, че Тръмп е наредил на съветниците си да се подготвят за продължителна блокада на Иран.

По данни на изданието президентът е заявил, включително по време на кризисна среща в понеделник, че възнамерява да продължи натиска върху иранската икономика и петролните ѝ доставки чрез блокиране на пристанищната инфраструктура.

Оценката му е, че алтернативните варианти - възобновяване на бомбардировките или изтегляне от конфликта - носят по-големи рискове в сравнение с поддържането на блокадата, посочват източниците.