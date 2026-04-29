US разузнавачи проучват как Иран би реагирал, ако Тръмп обяви победа

Американските разузнавателни агенции проучват как би реагирал Иран, ако президентът Доналд Тръмп обяви едностранна победа в двумесечната война, която уби хиляди и се превърна в политическа отговорност за Белия дом, съобщиха двама американски служители и човек, запознат с въпроса и цитирани от агенция Ройтерс.

Разузнавателната общност анализира въпроса заедно с други по искане на висши служители на администрацията. Целта е да се разберат последиците от евентуалното оттегляне на Тръмп от конфликт, който някои служители и съветници се опасяват, че би могъл да допринесе за големи загуби на републиканците на междинните избори по-късно тази година, според източниците.

Въпреки че все още не е взето решение и Тръмп лесно би могъл да засили отново военните операции - бързата деескалация би могла да облекчи политическия натиск върху президента, дори ако това би могло да остави след себе си един окуражен Иран, който в крайна сметка би могъл да възстанови ядрените и ракетните си програми и да заплаши съюзниците на САЩ в региона.

В случай на победа

Не е ясно кога разузнавателната общност ще завърши работата си, но преди това е анализирала вероятната реакция на иранските лидери на обявяване на победа от САЩ.

В дните след първоначалната бомбардировка през февруари разузнавателните агенции прецениха, че ако Тръмп обяви победа и САЩ изтеглят силите си в региона, Иран вероятно ще я приеме като победа, каза един от източниците.

Ако Тръмп беше казал, че САЩ са спечелили, но са запазили силно военно присъствие, Иран вероятно би го възприел като тактика за преговори, но не такава, която непременно би довела до края на войната, каза източникът.

"ЦРУ не е запознато с докладваната оценка на разузнавателната общност“, заяви Лиз Лайънс, директор на службата за връзки с обществеността на агенцията, в изявление след публикуването на тази история. ЦРУ отказа да отговори на конкретни въпроси на Ройтерс относно текущата си работа по Иран.

Службата на директора на Националното разузнаване също отказа коментар.

Говорителката на Белия дом Ана Кели заяви, че САЩ все още водят преговори с иранците и "няма да бъдат прибързани да сключат лоша сделка“.

"Президентът ще сключи само споразумение, което поставя националната сигурност на САЩ на първо място, и той ясно заяви, че Иран никога не може да притежава ядрено оръжие“, каза Кели.

Войната в Иран е непопулярна сред американците

Проучванията на общественото мнение показват, че войната е изключително непопулярна сред американците. Само 26% от анкетираните в анкета на Ройтерс/Ипсос, публикувана миналата седмица, казват, че военната кампания си е струвала разходите, а само 25% казват, че е направила САЩ по-безопасни.

Трима души, запознати с дискусиите в Белия дом през последните дни, описват Тръмп като силно осъзнаващ политическата цена, която той и неговата партия плащат.

Двадесет дни след като Тръмп обяви прекратяване на огъня, вихрушка от дипломация не успя да отвори напълно икономически жизненоважния Ормузки проток, който Техеран затвори, като атакува кораби и поставя мини в тесния воден път.

Задушаването на корабоплаването, което превозва около 20% от световния суров петрол, е довело до повишаване на цените на енергията в световен мащаб и цената на американските бензиностанции. Способността на Иран да нарушава търговията му дава мощно предимство срещу Съединените щати и техните съюзници. Решението за намаляване на американското военно присъствие в региона, съчетано с взаимно премахване на блокадата, в крайна сметка би довело до понижаване на цените на бензина.

Засега обаче двете страни изглеждат далеч от каквото и да е споразумение.

Миналия уикенд Тръмп отмени пътуването на специалния си пратеник Стив Уиткоф и Джаред Кушнер за среща с ирански представители в Пакистан, като заяви пред репортери в събота, че това ще отнеме "твърде много време“ и че ако Иран иска да говори, "всичко, което трябва да направят, е да се обадят“.

Военните операции са на масата

Различни военни опции остават формално на масата, като сред тях са подновени въздушни удари срещу военните и политическите лидери на Иран, според друг човек, запознат с динамиката на администрацията.

Един от американските служители и друг човек, запознат с дискусиите, обаче заявиха, че най-амбициозната от тези опции - като сухопътно нахлуване в континенталната част на Иран - изглежда по-малко вероятна, отколкото преди няколко седмици.

Служител на Белия дом определи вътрешния натиск върху президента да приключи войната като "огромен“.

Един от източниците заяви, че Иран се е възползвал от продължаващото прекратяване на огъня, за да изкопае пускови установки, боеприпаси, дронове и други материали, които са били заровени от американските и израелските бомбардировки през първите седмици на конфликта.

В резултат на това тактическите разходи за възобновяване на пълномащабна война са може би по-високи сега, отколкото са били в първите дни на прекратяването на огъня, което започна на 8 април.