Два гола за шест минути: Атлетико спечели дербито с Реал

Атлетико Мадрид спечели голямото градско дерби с Реал Мадрид, след като надигра съперника си на своя стадион с 2:1. Двата гола паднаха през второто полувреме и бяха дело на Алекс Грималдо от дузпа в 53-та минута и на Джонатай Дейвид шест по-късно. За “Кралете”, които играха почти цяло полувреме с човек по-малко, в края се разписа Антонио Рюдигер, пише gol.bg.

Загубата бе втора от началото на сезона за тима на Жозе Моуриньо, което накърнява сериозно амбициите им за титлата. Барселона води убедително в класирането с пълен актив от 21 точки. Атлетико вече в на втората позиция с 16, а Реал е трети с 15. Бетис също е с 15, но по-късно тази вечер гостува на Депортиво Ла Коруня.

Очаквано, напрежението и агресията в мача бяха в солидни количества и доказателство за това бе, че още в шестата минута треньорът на Атлетико Диего Симеоне получи жълт картон за бурни реплики срещу рефера.

Иначе играчите на двата отбора представиха малко през първото полувреме,

като по-интересните ситуации бяха сблъсъците по терена и съответно картоните, които получиха.

След почивката бе доста по-интересно на терена, като в 49-та минута Атлетико получи право да изпълни дузпа. А в същото време Реал остана и с човек по-малко. Джулиано Симеоне бе изведен зад защитата на Реал, а Хаусен го хвана за ръката и го събори в наказателното поле.

Главният рефер посочи дузпа и даде жълт картон на защитника. След това обаче разгледа ситуацията и отмени жълтия картон, а даде червен на испанеца. Дузпата за Атлетико остана. От бялата точка Алекс Грималко реализира хладнокрътно и направи 1:0.

Много бързо след това Атлетико удари за втори път. Отново Симеоне бе замесен в ситуацията, след като бе изведен на дясното крило и намери на метри от вратата Джонатан Дейвид. Канадецът пък без проблеми реализира за 2:0, разписвайки се в трети пореден мач за тима си.

Реал пропусна най-доброто си положение в 77-та минута, когато резервата Диоманде като по чудо остана сам срещу Облак. Младокът шутира от границата на наказателното поле, но вратарят на Атлетико отрази.

В 90-та минута на срещата Бернардо Силва центрира от свободен удар, а Антонио Рюдигер успя да се откъсне от защитниците на домакините и с глава да простреля Облак за 1:2.