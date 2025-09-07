IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Никола Цолов стана вицешампион във Формула 3

Българинът завърши втори в Гран При на Италия на пистата "Монца“

07.09.2025 | 12:18 ч. Обновена: 07.09.2025 | 13:51 ч. 3
БГНЕС

БГНЕС

Българската звезда в автомобилните спортове - Никола Цолов, стана вицешампион във Формула 3, след като завърши втори в Гран При на Италия на пистата "Монца“.

Голямата новина е и първата титла на Кампос Рейсинг във Формула 3.

18-годишният българин събра 124 точки, с 8 повече от другия си съотборник Мари Боя. Испанецът завърши едва девети на Ботуша. Шампион за пореден път е Рафаел Камара (Бразилия, Трайдент) със 166 пункта.

Силното представяне на Кампос, чийто пилоти завършиха съответно първи, втори и девети, осигури на тима първа шампионска титла при конструкторите. Отборът изпревари Трайдент в последния старт със своите 314 точки, срещу 303-те на съперника. |БГНЕС

Никола Цолов Формула 3 Монца
