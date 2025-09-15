IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Григор Димитров остава 28-и в ранглистата, Виктория Томова се изкачва

Българският тенисист е все още далеч от завръщане в игра

15.09.2025 | 10:02 ч. Обновена: 15.09.2025 | 13:19 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Най-добрият български тенисист Григор Димитров запази своята 28-а позиция в световната ранглиста на АТП, която бе обновена днес. Българинът, който лекува контузия, след като скъса гръден мускул в мача срещу Яник Синер на "Уимбълдън", все още е далеч от завръщане в игра.

В челната десетка няма нито една промяна, като единствено италианецът Лоренцо Музети е загубил точки през седмицата, но той остави девети в подреждането. Начело остава Карлос Алкарас

При жените най-добрата ни тенисистка Виктория Томова се изкачи с една позиция в световната ранглиста на УТА.

30-годишната софиянка е на 97-о място с актив от 773 точки.

Втората ракета на страната при дамите Лиа Каратанчева прогресира с шест места и вече е 308-а в света с 216 точки.

В топ 10 на класацията няма промени. Начело е шампионката от Откритото първенство на САЩ Арина Сабаленка (Беларус) с 11225 точки. Втора остава полякинята Ига Швьонтек със 7933 точки пред американката Коко Гоф, която има 7874 точки в актива си.

Григор Димитров Виктория Томова ранглиста
