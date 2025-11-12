Двама футболисти на Мъри със спрени права за залози

Скандалът със залози в Турция придоби нов обрат, след като бе съобщено, че 1024 играчи от всички дивизии са със спрени права заради залози. 25 от тях са от елитната дивизия, като пострада и националният отбор.

Наставникът Виченцо Монтела бе принуден да освободи защитника Еврен Елмалъ от лагера за мача с България, след като той също е в списъка. Освен Елмалъ със спрени права от “Галатасарай” е и Метехан Балтаджъ.

Елмалъ си призна, че е залагал, но това било преди 5 години, когато въобще не си е мислел, че ще играе за турския гранд. Той не влезе в игра миналия месец, когато турците ни отнесоха с 6:1 на стадион “Васил Левски” за първата си победа на българска земя, но дни по-късно изигра цял мач при победата с 4:1 над Грузия.

Двама в списъка са и от “Гьозтепе”, тима, който е воден от бившия наставник на “Левски” и националния отбор Станимир Стоилов. Това са Изет Фуркан Малак и Угур Каан Йлмъз.

Ето и оставалите от елитната дивизия, които са със спрени права:

“Бешикташ”: вратарят Ерсин Достаноглу и бившият национал Неджип Уйсал;

“Алания”: Изет Челик, Енес Кескин, Юсуф Йоздемир и Бедирхан Озюрг;

“Ризе”: Ефе Доган и Фуркан Орак;

“Газиантеп”: Мухамет Таха Гюнеш и Назим Сангаре;

“Анталия”: Карем Каяарсъ;

“Еюп”: Маокремин Арда Тюрез;

“Касъмпаша”: Еге Албайрак и Али Емре Янар;

“Фатик Карагюмрюк”: Фукран Беклевич и Карем Юсуф Сиркеджи;