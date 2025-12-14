Ботев Вр победи Добруджа след дузпи в мач за Купата

Срещата започна без опасности пред двамата вратари, а след 12 минути игра Венцислав Керчев стреля отдалеч, но ударът му не намери очертанията на вратата на Любомир Василев. В 37-ата минута дойде първата сериозна опасност, при която Антоан Стоянов направи извеждащо подаване за Даниел Генов. Той остана сам срещу стража на Добруджа Георги Аргилашки, но изпрати топката встрани от вратата.

Три минути по-късно Владислав Найденов беше изведен срещу Аргилашки, който напусна наказателното поле. Топката срещна ръката на стража на "жълто-зелените", който се опитваше да спре противниковия нападател, а това му донесе директен червен картон. Пламен Пепеляшев замени изгонения Аргилашки на вратата на домакините и изби в корнер последвалия опит от прекия свободен удар.

В началото на втората част Антоан Стоянов отправи мощен удар, но Пепеляшев се справи безпроблемно. В 80-ата минута врачани получиха шанс да изпълнят свободен удар, но Божидар Пенчев го изпрати далеч над горната греда. Редовното време завърши при нулево равенство, което изпрати срещата в две 15-минутни продължения.

В 108-ата минута удар на капитана на Ботев Даниел Генов беше блокиран от противниковия защитник Венцислав Керчев. Любомир Василев беше заменен от далеч по-опитния Димитър Евтимов в края на продълженията, за да пази при дузпите.

Лукас Кардосо и Радослав Цонев отбелязаха първите две дузпи след спокойни изпълнения. След това последваха два последователни пропуска от Матеус Леони, чийто опит беше спасен от Димитър Евтимов, и Антоан Стоянов, който уцели външната част на страничната греда. Димитър Пиргов и Мартин Петков бяха точни при своите опити, с което резултатът стана 2:2.

Евтимов отново се изяви с добро спасяване срещу защитника Джан Хасан, а Иван Горанов изведе гостите напред за пръв път. Малик Фол успя да изравни за 3:3, но Даниел Генов вкара решаващата дузпа за врачани, с което ги класира за четвъртфиналите. / БТА