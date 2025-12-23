IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 16

Вратарят на ЦСКА се сгоди в Париж

Фьодор Лапоухов се възползва от паузата в българския футбол, за да предприеме важна стъпка

23.12.2025 | 07:00 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Вратарят на ЦСКА - Фьодор Лапоухов, се възползва от паузата в българския футбол, за да предприеме важна стъпка в живота си.

Беларуският национал ще започне зимна подготовка като сгоден. Той чу заветното „да“ от половинката си Валерия по време на ваканцията им в Париж, съобщава БГНЕС.

Двамата са заедно от няколко години, а дамата последва Лапоухов в София, след като беше привлечен от ЦСКА преди година. Тя не пропуска двубой на "армейците" в София и винаги чака Фьодор във фоайето на Националния стадион след домакинските мачове.

Двойката публикува интересно видео, в което Лапоухов на няколко пъти показва годежния пръстен зад гърба на Валерия, преди в крайна сметка да падне на коляно и да го сложи на ръката й. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Фьодор Лапоухов ЦСКА
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem