Вратарят на ЦСКА се сгоди в Париж

Вратарят на ЦСКА - Фьодор Лапоухов, се възползва от паузата в българския футбол, за да предприеме важна стъпка в живота си.

Беларуският национал ще започне зимна подготовка като сгоден. Той чу заветното „да“ от половинката си Валерия по време на ваканцията им в Париж, съобщава БГНЕС.

Двамата са заедно от няколко години, а дамата последва Лапоухов в София, след като беше привлечен от ЦСКА преди година. Тя не пропуска двубой на "армейците" в София и винаги чака Фьодор във фоайето на Националния стадион след домакинските мачове.

Двойката публикува интересно видео, в което Лапоухов на няколко пъти показва годежния пръстен зад гърба на Валерия, преди в крайна сметка да падне на коляно и да го сложи на ръката й.