Любо Пенев се прибира в България, търсят частен самолет за превоза

След три месеца лечение в Германия – Любослав Пенев ще продължи в България борбата с коварната болест. Съвсем наскоро софийска клиника е започнала да прилага същото лечение, на което Пенев е подложен в Германия и поради тази причина сега той ще може да се завърне в родината.

Легендарният нападател е подложен на масирана имунотерапия, а страхотната новина е, че Пенев понася стабилно лечението, което протича добре.

На този етап като въпросителна остава как точно ще Пенев ще бъде транспортиран от Германия до България. Това няма как да стане с редовна авиолиния и ще се търси частен самолет. Надеждите са ЦСКА или държавата да подпомогне прибирането на легендата.

Междувременно продължава и събирането на средства за лечението на Пенев. Фондация ЦСКА информира, че до 13 януари кампанията е подкрепена от 774 дарители, които са допринесли с 30 719,47 €. Фондация ЦСКА също се включи с дарение в размер на 15 338,76 €.

