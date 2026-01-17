Фенове на "Реал" освиркаха отбора, Винисиус Жуниор се разплака ВИДЕО

Мощни освирквания още с излизането на играчите за загрявка и скандирания с искане на оставката на президента Флорентино Перес белязаха домакинството на "Реал" от 20-ия кръг на Примера дивисион срещу "Леванте", спечелено от мадридчани с 2:0.

При обявяването на титулярите най-мощни бяха дюдюканията при името на Винисиус Жуниор, а камера в тунела го хвана да плаче в този момент. Наложи се Килиан Мбапе да го успокоява. В 6-ата мин феновете гръмогласно призоваха Перес да си ходи.

Vini jnr was crying before the game because of the “boos and whistles”. Have we been too hard on him? pic.twitter.com/SAlfQ7I107 — 𝐟𝐞𝐝𝐞𝐯𝐚𝐥𝐯 (@heis_fede) January 17, 2026

Причината за тази враждебна обстановка на "Бернабеу" бяха загубите във финала за суперкупата на Испания от "Барселона", довела до уволнението на треньора Шаби Алонсо, и елиминирането от кралската купа след 2:3 от "Албасете" вече начело с Алваро Арбелоа

Точни за победата бяха Мбапе (58-дузпа) и Раул Асенсио (65). "Реал" се приближи на точка от лидера "Барселона", но той има мач по-малко.