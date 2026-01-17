IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 78

Фенове на "Реал" освиркаха отбора, Винисиус Жуниор се разплака ВИДЕО

Наложи се Килиан Мбапе да го успокоява

17.01.2026 | 20:00 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Мощни освирквания още с излизането на играчите за загрявка и скандирания с искане на оставката на президента Флорентино Перес белязаха домакинството на "Реал" от 20-ия кръг на Примера дивисион срещу "Леванте", спечелено от мадридчани с 2:0.

При обявяването на титулярите най-мощни бяха дюдюканията при името на Винисиус Жуниор, а камера в тунела го хвана да плаче в този момент. Наложи се Килиан Мбапе да го успокоява. В 6-ата мин феновете гръмогласно призоваха Перес да си ходи.

Причината за тази враждебна обстановка на "Бернабеу" бяха загубите във финала за суперкупата на Испания от "Барселона", довела до уволнението на треньора Шаби Алонсо, и елиминирането от кралската купа след 2:3 от "Албасете" вече начело с Алваро Арбелоа

Свързани статии

Точни за победата бяха Мбапе (58-дузпа) и Раул Асенсио (65). "Реал" се приближи на точка от лидера "Барселона", но той има мач по-малко. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Реал Мадрид освирквания Винисиус Жуниор Флорентино Перес
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem