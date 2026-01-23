Отборът на Лудогорец загуби гостуването си на шотландския Рейнджърс с 0:1 в седмия кръг от груповата фаза на Лига Европа. Победното попадение за домакините вкара халфът Мохамед Диоманде в 33-ата минута. Така българският шампион е на 25-о място във временното класиране със 7 точки, като е близо до тимовете, които ще получат право да играят плейофи след груповата фаза.

Най-важният мач за "орлите" е след седмица срещу френския Ница, който е на дъното на подреждането и няма шансове да продължи напред.

Първото положение в мача бе в полза на Рейнджърс, но бившият нападател на Евертън Шермити от изгодно положение не успя да вкара.

В 29-ата минута и Лудогорец направи сериозен пропуск. Тогава Ерик Биле изведе Петър Станич на чудесна позиция, но голмайсторът на Лига Европа стреля право във вратаря Джак Бътланд. Малко по-късно сърбинът отново показа самочувствие и стреля, но неточно.

В 33-ата минута обаче Рейнджърс откри резултата. При едно разбъркване в наказателното поле Диоманде намери пролука за стрелба и прониза вратаря на разградчани Хендрик Бонман, който нямаше как да реагира на силния шут.

До края на първата част играта бе равностойна и до нови положения пред двете врати не се стигна.

В началото на второто полувреме Рейнджърс отправи два точни удара, които Бонман спаси. Лудогорец пък отговори с добра атака, която обаче не успя да завърши с удар, а малко след това Биле се оказа на добра позиция, но шутът му бе блокиран.

В 60-ата минута Кайо Видал намери начин да стреля по диагонала, но ударът му бе отразен от Бътланд.

15 минути преди края на мача Рейнджърс бе близо до второ попадение след хубав удар на младия Финдли Къртис с левия крак, който бе избит със сетни сили от Бонман. В тези минути шотландците доминираха, като създаваха напрежение при всяко статично положение в наказателното поле на българския тим.

В 86-ата минута Сон бе изведен отлично на добра позиция, но продължението бе нещо средно между удар и пас и не доведе до изравняване. Малко по-късно Видал отново опита удара си, но вратарят Бътланд изби топката с една ръка в корнер.

Съдията почти не даде допълнително време на мача, като свири края му преди да изтече третата минута на продължението. Това бе първа победа за Рейнджърс в турнира, като шотландците нямат шанс да продължат напред. /БТА