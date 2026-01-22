Ще съдят съдийката Елина Василева за удара по бореца Иво Илиев

Съдийката Елина Василева, която вкара кроше на борец по време държавното първенство в Сливен, за първи път удряла човек.

В решаващата схватка в кат. до 72 кг при класиците борецът на ЦСКА Иво Илиев се почувства ощетен от съдийските решения, изпусна нервите си и изрита съдийската маса. Малко по-късно съдията на срещата Елина Васева го удари, а в ситуацията се намеси и майка му Севда Илиева.

Според Севда Илиева действията на сина ѝ са резултат от натрупано напрежение и поредица от спорни отсъждания.

"Другият състезател (Димитър Георгиев от Ботев Враца) умишлено се засилваше към Иво и сам се удряше в него. Симулираше удари. Това се случи поне 5–6 пъти, а точките на Иво ги даваха на него. Имаше разбирателство по съдийски. Иво никога не е правил такива неща, но вчера вече много му дойде", каза тя пред bTV.

"Нищо не е направил - нито е ударил някого. Просто ритна масата. Масата нито падна, нито се случи нещо фрапиращо. Не оправдавам действието му, но при толкова рязане и толкова подготовка..."

От своя страна съдийката Елина Васева е категорична, че е действала по правилата и че за първи път изпада в подобна ситуация.

По думите ѝ ударът по масата е имал сериозни последици за нея. "Той я изрита толкова силно, че ми спря притока на въздух. Снощи бях в спешния център заради болките и гаденето. За първи път удрям човек в живота си."

"Ще подадем сигнал до министъра на спорта. Ще си пусна дело срещу съдийката и двамата господа, които ме скубят", категорична е майката на Иво.

Междувременно Васева е временно отстранена от състезания до изясняване на ситуацията и вече е подала официален рапорт.