"Левски" завърши с победа лагера си в Турция

Левски победи с 2:1 словашкия Тренчин в последната си контрола от лагера в Белек. Новото попълнение Армстронг Око-Флекс и Евертон Бала от дузпа се разписаха за първия успех на "сините" по време на подготовката. Тимът на Хулио Веласкес показа силна игра и категорично надигра съперника си.

Тренчин поведе в резултата още в 4-ата минута. Тадеаш Хайовски подаде към Дилан Кам, а Майкон не успя да го покрие. Кам отблизо не пропусна да вкара във вратата на Светослав Вуцов.

Малко по-късно Марин Петков стреля опасно, но Андрия Катич спаси удара. Светослав Вуцов допусна неточност в 18-ата минута и Пепийн Доесбург се опита да го прехвърли, но вратарят на Левски бързо се коригира и успя да спаси.

Майкон изскочи зад отбраната на съперника в 20-ата минута. Бразилецът се измъкна от Хуго Павек и излезе сам срещу Андрия Катич, след което стреля, но сръбският вратар се намеси и изби в корнер.

Левски изравни резултата в 23-ата минута, а Армстронг Око-Флекс реализира своето дебютно попадение за "сините". Ирландският нападател надигра Хуго Павек в наказателното поле, а след това прокара топката между краката на Катич за 1:1.

В 38-ата минута Гашпер Търдин подаде към Евертон Бала, който отправи удар от дистанция, но Андрия Катич успя да се намеси и да спаси. После пък Марин Петков се измъкна от защитник на Тренчин и се опита да преодолее излезлия да ги пресрещне Андрия Катич, но отново сръбският вратар се намеси чудесно.

Няколко секунди по-късно "сините" организираха нова много добра атака, при която Майкон комбинира с Акрам Бурас, който стреля от границата на наказателното поле, но Катич отново успя да се намеси и да избие топката в корнер.

Армстронг Око-Флекс изскочи сам срещу Андрия Катич в 44-ата минута. Нападателят успя да финтира сръбския вратар, който след това го фаулира и съдията отсъди дузпа за "сините". Евертон Бала реализира наказателния удар, след като успя да излъже Катич.

Вратарят на Тренчин се наложи да се намесва решаващо и в началото на втората част. Армстронг Око-Флекс подаде към Евертон Бала, който стрелям но ударът му бе отразен. Евертон Бала отправи много опасен удар в 65-ата минута, но Лоик Бешиле успя да изчисти топката от голлинията.

Минута по-късно вратарят на Тренчин Андрия Катич направи ново впечатляващо спасяване. Радослав Кирилов подаде към Акрам Бурас, който отблизо стреля, но Катич успя да се намеси и да избие в корнер.

В 73-ата минута Карлос Охене отне топката и пусна към Фабио Лима, който излезе сам срещу Катич, но вратарят на Тренчин отново се намеси превъзходно и изби в корнер. Няколко секунди по-късно пред Фабио Лима се откри нова възможност, но ударът му бе блокиран.

Рилдо Фильо вкара гол в 80-ата минута, но страничният съдия с голямо закъснение вдигна флага и маркира засада, така че попадението не беше зачетено.

