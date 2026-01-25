Ново разкритие: Михаел Шумахер не е прикован на легло

Нови детайли се появиха относно състоянието на една от най-големите легенди във Формула 1 - Михаел Шумахер, 12 години след инцидента в Алпите, при който шампионът претърпя тежка мозъчна травма.

Днес Шумахер живее далеч от светлината прожекторите - в уединението на луксозното си имение "Лас Бризас" в Майорка, оценявано на над 30 милиона евро, а съпругата му, Корина, пази ревностно всяка информация за него.

И все пак Mail Sport публикува нова информация, според която той не е прикован на легло и може да се движи из къщата си, макар и само в инвалидна количка с помощта на екип от лекари, медицински сестри и терапевти. 57-годишният мъж получава денонощни медицински грижи. Твърди се, че подобно лечение струва на семейство Шумахер десетки хиляди паунда седмично.

Според изданието, легендата също така все още гледа състезания от Формула 1.

Много малко посетители са допускани в къщата на Шумахер, независимо дали е в имота си в Майорка или в основната си резиденция в Гланд, Швейцария. Твърди се обаче, че един човек, на когото е позволено да го посещава, бившият шеф на отбора на Ферари Жан Тод, прави компания на бившия състезател в гледането на Гранд при.

Преди година Тод разкри, че все още се вижда с бившия си колега от Ферари "редовно". Той каза:

"„Семейството реши да не отговаря на въпроса за здравето на Шумахер, избор, който уважавам. Виждам го редовно и с обич, него и семейството му. Връзката ни надхвърля миналата работа. Това е част от живота ми, която днес е много далеч от Формула 1."

Но в статията се добавя, че не е ясно дали Шумахер, въпреки че е в съзнание, разбира какво се случва около него. Един анонимен източник каза:

"Не можете да сте сигурни дали той разбира всичко, защото не може да каже на никого. Усещането е, че разбира някои от нещата, които се случват около него, но вероятно не всички."