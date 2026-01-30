IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Лудогорец се промъкна в плейофите на Лига Европа

Разградчани победиха с 1:0 Ница в осмия кръг на труповата фаза

30.01.2026 | 06:58 ч. 5
Снимка БГНЕС

Отборът на Лудогорец победи с 1:0 Ница в осмия кръг от груповата фаза на Лига Европа и така се класира за плейофите на турнира. Победното попадение за домакините за домакините бе дело на Петър Станич в 42-ата минута. Така българският шампион завърши на 22-о място в крайното класиране с 10 точки.  За място на 1/16-финалите "орлите" се изправят срещу Щутгарт или Ференцварош, като в първата среща ще бъдат домакин. При евентуално класирането напред, противник ще е Брага или Порто. 

Футболистите на Лудогорец стартираха силно срещата и още от първите минути показаха желание за победа. Още в 9-ата минута Кайо Видал бе изведен от Ерик Маркуш в добра позиция, но стреля неточно. 

В 34-ата минута отново домакините имаха шанс за промяна на резултат, а удар на Маркуш бе спасен от Диуф. 120 секунди по-късно Ница създаде отлична възможност, но самостоятелен пробив на Исак Янсон мина на сантиметри от лявата греда. Последва нова добра възможност за Лудогорец, която бе пропиляна от Кайо Видал.

В 42-ата минута усилията на българския състав се увенчаха с успех. Видал изведе Петър Станич сам срещу Диуф, а той майсторски пусна топката покрай него и тя спря в мрежата за 1:0.

До края на полувремето българския тим пропиля още два шанса. Ерик Биле и Видал не успях да удвоят останали сами срещу вратаря на Ница.  

След подновяването на играта Лудогорец започна предпазливо. Футболистите на Хьогмо не рискуваха и чакаха своя съперник да сгреши.

В 61-ата минута Том Луше стреля встрани от вратата пазена от Бонман.

В 72-ата минута Кайо Видал стигна до отбитата топка в наказателното поле на Ница, но не бе точен. Пет минути по-късно Ивайло Чочев засече с глава центриране на Видал, което се отби от лявата греда на вратата на Диуф.

В 82-ата минута Ница бе близо до изравняване, но удар на Луше се отби от страничната греда. 

До края на срещата до промяна в резултата не се стигна. /БТА

