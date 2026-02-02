Биатлонистът Владимир Илиев ще е вторият ни знаменосец за зимната олимпиада

Най-успешният български биатлонист Владимир Илиев е вторият знаменосец на българския олимпийски тим за откриването в Милано-Кортина 2026. Знаменосците са мъж и жена, като Александра Фейгин ще носи флага в Милано, а Владимир Илиев ще е в Кортина д’Ампецо, където ще дефилира и националният ни тим по биатлон.

За Илиев това е пето участие в Олимпийски игри, което го прави един от най-опитните атлети в Милано-Кортина. Той прави дебюта си в Сочи 2014, а след това участва в Пьонг Чанг 2018 и Пекин 2022.

Владимир Илиев е сребърен медалист в индивидуалната дисциплина на 20 км в Йостерзунд (2019) – първият и единствен медал за България от Световно първенство при мъжете. През 2019 г. той беше избран за Спортист №1 на България.

Заедно с него в Милано-Кортина участва и неговата половинка – Милена Тодорова, с която имат дъщеричка Ивайла, и която е една от най-успешните български биатлонистки в последните години.

Биатлонистите ни вече са в олимпийското село в Антерселва, където водят подготовка.

Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026 ще въведат иновативен подход към два традиционни ритуала: запалването и гасенето на олимпийския огън. За първи път ще има два олимпийски огъня: единият ще гори в Милано, в Arco della Pace, емблематична забележителност на града, а другият ще бъде в Кортина д'Ампецо, на Piazza Dibona, пулсиращото сърце на планинския град.

Артистите, които ще учатват в церемонията в петък, вече направиха своята генерална репетиция на стадион „Сан Сиро“ в Милано. Сред главните звезди са Марая Кери и италианският тенор Андреа Бочели. В шоуто ще участват повече от 1200 доброволци. Церемонията е дело на Balich Wonder Studio, компанията за управление на събития, която е направила рекордните 16 олимпийски и параолимпийски церемонии. | БГНЕС