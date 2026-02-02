СДВР с мерки за охраната и организацията преди мача „Лудогорец“ и „Левски“

СДВР предприема мерки за охраната и организацията на обществения ред и на движението за мача „Лудогорец“ и „Левски“.

Около стадиона ще бъде изградена зона с няколко контролно-пропускателни пункта, като пропускателният режим ще се осъществява от полицейски служители. За да бъде избегнато струпване, пропускането на зрители ще започне в 16.30 ч. СДВР призовава футболните фенове да се възползват от този по-ранен час.

Полицейските екипи на място ще извършват проверки за установяване на извършители на противообществени прояви, както и на такива с наложени забрани за посещение на спортни мероприятия.

Ангажиментът за охрана на спортното събитие е на охранителни фирми, а този на Столичната полиция - за обособяване на резерви за действие при необходимост и за подпомагане дейността на организатора.

Преди, по време и след провеждане на футболната среща, полицейските служители ще следят за опазването на обществения ред и недопускане на противообществени прояви на територията на столицата.

Малолетни ще бъдат допускани на територията на стадиона само с пълнолетен придружител и след предварително попълнена декларация, която може да бъде изтеглена и от интернет.

Служителите на реда ще извършват и проверки за носене на забранени предмети и вещи - огнестрелно оръжие, пиротехнически изделия, ножове, палки, боксове, бутилки и др.

Във връзка със засиления зрителски интерес е възможно да възникнат затруднения на пътното движение в централната градска част, може да се наложи то да бъде спирано, но при отпадане на необходимостта, ще бъде възстановявано своевременно.