IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 107

СДВР с мерки за охраната и организацията преди мача „Лудогорец“ и „Левски“

Мачът ще се играе на 3 февруари от 18:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“

02.02.2026 | 17:22 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

СДВР предприема мерки за охраната и организацията на обществения ред и на движението  за мача  „Лудогорец“ и „Левски“.

Около стадиона ще бъде изградена зона с няколко контролно-пропускателни пункта, като пропускателният режим ще се осъществява от полицейски служители. За да бъде избегнато струпване, пропускането на зрители ще започне в 16.30 ч. СДВР призовава футболните фенове да се възползват от този по-ранен час.

Полицейските екипи на място ще извършват проверки за установяване на извършители на противообществени прояви, както и на такива с наложени забрани за посещение на спортни мероприятия.

Ангажиментът за охрана на спортното събитие е на охранителни фирми, а този на Столичната полиция -  за обособяване на резерви за действие при необходимост и за подпомагане дейността на организатора.

Преди, по време и след провеждане на футболната среща, полицейските служители ще следят за опазването на обществения ред и недопускане на противообществени прояви на територията на столицата.

Малолетни ще бъдат допускани на територията на стадиона само с пълнолетен придружител и след предварително попълнена декларация, която може да бъде изтеглена и от интернет.

Служителите на реда ще извършват и проверки за носене на забранени предмети и вещи - огнестрелно оръжие, пиротехнически изделия, ножове, палки, боксове, бутилки и др.

Във връзка със засиления зрителски интерес е възможно да възникнат затруднения на пътното движение в централната градска част, може да се наложи то да бъде спирано, но при отпадане на необходимостта, ще бъде възстановявано своевременно.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

СДВР мерки охрана организация движението мача Лудогорец Левски
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem