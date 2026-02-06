Игрите в Милано-Кортина започват, да очакваме ли медал?

Тази вечер в Италия се поставя началото на зимната Олимпиада, на която страната ни ще участва с 20 състезатели. Делегацията ни в Милано-Кортина включва 51 души. Това е третата Зимна олимпиада в Италия досега.

Журналистът Росен Йорданов коментира, че погледите са вперени най-вече в Тервел Замфиров, но не трябва да подценяваме и другите ни състезатели.

"От него може да се очаква медал на Олимпиадата. При Малена се надяваме, че младостта няма да е порок. На 16 години тя влиза в историята като третия ни най-млад участник на Олимпийски игри. Целият сноуборд е много сплотена общност, има условия този спорт да се развива в България", коментира спортният журналист в предаването “България сутрин”.

Йорданов добави, че в сноуборда сме най-напред и трябва да се съобразяват с нас. "Владо Зографски няма къде да проведе нормална подготовка, но с Алберт Попов надграждат и нищо чудно да ги видим в челно класиране. Попов постепенно се движи нагоре, както и Зографски", добави журналистът.

Радо Янков е на 36 години и ще разчита на сериозния опит, който има от предишни Олимпиади, Владо Илиев е на 38 години, изравнява Евгения Раданова с пета Олимпиада, това ще е неговата лебедова песен, смята Йорданов.

"Към Зимните игри исторически по-трудно ни се случват нещата, но имаме периоди на избухвания. Не е подценявана, но е до условия. Щанги, бокс, гимнастика и борба са ни носили много повече успехи", каза още журналистът пред Bulgaria ON AR.

Според него от Александра Фейгин трудно можем да очакваме медал във фигурното пързаляне и успех би било влизането в челните 15 места. Йорданов обърна внимание, че някои от спортистите ни трябва да организират изцяло в чужбина подготовката си за Олимпиадата.

Какво пречи да направим една шанца и Зографски да не остане единствен състезател в следващите десетилетия, попита Йорданов.

"Италия е доказана марка в зимните спортове и организирането на подобни състезания. Със сигурност ще има неуредици, на всяка Олимпиада е така, но това ще остане на заден план", обобщи спортният журналист.

Гледайте видеото с целия разговор.