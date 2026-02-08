IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Локомотив-Пловдив сломи Славия като гост

„Славия” е на седма позиция в Първа лига с 28 точки

08.02.2026 | 17:01 ч. 0
Снимка: БГНЕС

„Локомотив”-Пловдив победи с 2:0 като гост „Славия” в двубой от 20-ия кръг от Първа лига. Загубата е първа за "белите" в шампионата от 15 септември миналата година, докато пловдивчани остават на шесто място в класирането с 32 точки.

В първия четвърт час двата отбора не успяха да създадат сериозни голови положения. В 26-ата минута Жулиен Лами можеше да се разпише, но вратарят Леви Нтумба се справи със ситуацията, пише gol.bg.

Пловдивчани поведоха в резултата след бърза контра в 30-ата минута. Каталин Иту напредна и стреля към далечния ъгъл, но Нтумба отрази шута му. При добавката Лами прати топката в празната врата на "белите".

Домакините опитаха да върнат гола, но удар на Кристиян Балов беше спасен от Боян Милосавлйевич.

Втората част започна с опит за попадение на Илиян Стефанов, а в 58-ата минута Севи Идриз при нова контра беше изведен сам срещу Нтумба и реализира втория гол във вратата на "Славия".

Пет минути след това Стефанов свали топката за Марко Милетич, който не успя да реализира попадение в полза на столичани.

В 88-ата минута удар с глава на Никола Савич беше спасен от вратаря на гостите Милосавлйевич.

„Славия” е на седма позиция в Първа лига с 28 точки.

Първа лига футбол Славия Локомотив Пловдив
