Ботев Пловдив и Берое завършиха без голове в Битката за Тракия

В таблицата Ботев е 11 с 22 точки, докато Берое е 13-и със 17 пункта

Снимка: БГНЕС

Ботев Пловдив и Берое не си вкараха в поредно издание на Битката за Тракия от 20-ия кръг в родното първенство.

Домакините могат и да съжаляват за изпуснатите три точки, след като създадоха повече положения пред вратата на заралии, но в крайна сметка мачът завърши наравно, пише gol.bg.

В таблицата Ботев е 11 с 22 точки, докато Берое е 13-и със 17 пункта, опасно близо до последните три тима в класирането - Монтана, Добруджа и Септември, и трите с по 15.

За тима от Стара Загора предстои визита на шампиона Лудогорец, а Ботев Пд е гост на лидера Левски.

