Дуплантис с нов световен рекорд и премия от 100 000 евро

Двукратният олимпийски шампион Арманд Дуплантис постави 15-ия си пореден световен рекорд в овчарския скок. Шведът премина над 6,31 метра на предсезонния турнир по лека атлетика в Упсала (Швеция), кръстен на него - Mondo Classic 2026.

Дуплантис преодоля летвата още от първия си опит и то със очевидна разлика и съответно реална възможност да скочи и повече.

Той обаче го прави сантиметър по сантиметър, защото всяка поправка на рекорда му носи премия от 100 хиляди евро.

Второто място зае норвежецът Сондре Гутормсен с 6,00 метра, а трети е американецът Закъри Брадфорд с 5,90 м.