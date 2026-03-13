BGONAIR Live Новини Днес | 99

Дуплантис с нов световен рекорд и премия от 100 000 евро

Шведът пестеливо стигна до 6.31 м

13.03.2026 | 08:53 ч. 1
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Двукратният олимпийски шампион Арманд Дуплантис постави 15-ия си пореден световен рекорд в овчарския скок. Шведът премина над 6,31 метра на предсезонния турнир по лека атлетика в Упсала (Швеция), кръстен на него - Mondo Classic 2026.

Дуплантис преодоля летвата още от първия си опит и то със очевидна разлика и съответно реална възможност да скочи и повече.

Той обаче го прави сантиметър по сантиметър, защото всяка поправка на рекорда му носи премия от 100 хиляди евро.

Второто място зае норвежецът Сондре Гутормсен с 6,00 метра, а трети е американецът Закъри Брадфорд с 5,90 м.

