Илия Груев е футболист №1 на България за 2025 г. 25-годишният опорен халф на националния отбор и английския "Лийдс" получи най-много точки – 184, в 65-ата анкета сред спортните журналисти у нас (участваха 86).

Втори със 168 се нареди полузащитникът на шампиона и носител на купата "Лудогорец" Ивайло Чочев, а трети с 52 е победителят в предходните 4 г. (и общо 5-кратен) Кирил Десподов (ПАОК, Гър).

С много здрава работа, целенасоченост и перфектен професионализъм, които го изведоха и до най-високото ниво във футбола – английската Висша лига, Груев стигна до първия си приз за №1 на България.

През миналата пролет Илия имаше солиден принос "Лийдс" не само да се завърне във Висшата лига, но да го направи като шампион на Чемпиъншип (II ниво на Острова).

Така той се върна в английския елит след пауза от над 11 години (за последно през 2014-а Александър Тонев рита за "Астън Вила"). В есенния дял мениджърът Даниел Фарке разчиташе на Илия като титуляр в мачове срещу отбори като "Ливърпул", "Арсенал" и "Манчестър Сити", или иначе казано - срещу най-силните.

Германецът залага в такива срещи на българина заради това, което цени най-много у него – погледа върху играта, пречувствието за опасни ситуации, контрола на топката с точни пасове и неуморното пресиране на противника.

В едно от интервютата си Фарке подчерта и друга силна черта на Груев - умението му да бъде част от отбора и да тренира яко, независимо дали е титуляр, или не.

Халфът стигна до първото си отличие за футболист на годината след 3 втори места поред - първото като играч на "Вердер" (2022). Той израства в школата на бременци, след като пристига като съвсем малък в Германия. Неговият баща Илия Груев-старши, който е бивш национал и настоящ треньор, се мести там със семейството си (съпруга Петя, дъщеря Християна), за да рита за "Дуисбург".

На национално ниво халфът, чиято цена наскоро стигна 12 милиона евро (според авторитетното издание transfermarkt) бе най-често използваният играч в световните квалификации миналата година, като игра в 5 от 6 мача общо 404 минути.

Груев става вторият представител на Висшата лига, който е избран за най-добър български футболист след Димитър Бербатов. Той спечели приза като играч на "Тотнъм" и "Манчестър Юнайтед".

Ивайло Чочев пък е втори в класацията след две трети места (2022, 2023). През 2025-а халфът имаше много силни изяви в състава на "Лудогорец" и вдигна титлата и купата на България. В първия дял от настоящия сезон футболистът, който прави изключително добро впечатление със своята скромност и умерен тон, вкара решаващи попадения за разградчани.

Капитанът на България Кирил Десподов имаше малшанса през 2025-а да го преследва серия от контузии. Това неминуемо се отрази на представянето на крилото на гръцкия ПАОК.

В подреждането по постове за родното първенство Светослав Вуцов от "Левски" убедително е първи. Най-добър защитник е бразилският му съотборник Майкон.

Чочев резонно е №1 при халфовете. Сред нападателите анкетата печели аржентинецът Леандро Годой ("Берое"/ЦСКА).

В класацията за най-добър чужденец на върха е сърбинът Петър Станич от "Лудогорец".

19-годишното крило на "Славия" Кристиян Балов е най-прогресиращ млад играч.

Куриозно при дамите има две победителки в анкетата. По 21 точки събраха Евдокия Попадинова и Николета Бойчева.

Първата през миналата година игра за австралийския "Бризбейн Роар" и турския "Бешикташ", а сега е част от гръцкия АЕК. Бойчева рита за румънския "Фарул".

Наградата за най-красив гол печели защитникът на ЦСКА и националния тим на Косово Лумбард Делова, който вкара на "Септември" от собствената си половина с прехвърлящ шут.