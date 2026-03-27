За самочувствие: Националите отупаха Соломоновите острови с 10:2

27.03.2026 | 12:30 ч.
Марин Петков бе сред голмайсторите. Снимка: БГНЕС, архив

Българският национален отбор по футбол натупа непретенциозния отбор на Соломоновите острови в мач от приятелския турнир FIFA Series. Родните национали се наложиха с 10:2 на стадион "Гелора Бунг Карно" в Джакарта.

Голеадата започна още петата минута, когато Марин Петков даде бърз аванс на "Лъвовете". Тонислав Йорданов удвои от дузпа в 12-ата минута, а пак от дузпа домакините намалиха до 1:2 чрез звездата си Рафаел Леаи. 

В 39-ата минута Филип Кръстев намери далечния ъгъл с хубав изстрел за 3:1, а отново той покачи на 4:1 с глава. Минута по-късно се стигна до втори гол и на Марин Петков, който направи резултата 5:1 за родните национали.

В началото на второто полувреме Владимир Николов увеличи преднината ни на 6:1 след грешка в защитата на домакините, а в 63-ата минута Георги Русев вкара от дузпа седми гол. Друг дебютант - Кристиян Балов, вкара първия си гол с националната фланелка за 8:1. 

"Бонитос" вкараха втори гол отново чрез нападаталя си Рафаел Леаи в 70-ата минута.

Българите не се отказаха и вкараха девети гол чрез Владимир Николов в 81-ата минута. Отново той в даденото продължение фиксира и крайния резултат - 10:2.

