България би трудно Индонезия, дузпа и греди белязаха мача

България спечели турнира „FIFA Series 2026“ в Индонезия, след като победи домакините с 1:0 във финалния двубой. Единственото попадение реализира Марин Петков от дузпа, съобщи gol.bg.

Наказателният удар беше отсъден след пробив на Здравко Димитров в наказателното поле, при който той беше фаулиран. След намеса на ВАР главният съдия Назми бин Насарудин от Малайзия посочи бялата точка.

През второто полувреме Индонезия беше близо до изравнителен гол, но удар на домакините срещна гредата. Въпреки натиска, българският тим успя да запази преднината си до края и заслужено триумфира с трофея.

По пътя към финала България разгроми Соломоновите острови с 10:2, докато Индонезия се наложи над Сейнт Китс и Невис с 4:2.

В мача за третото място Сейнт Китс и Невис победи Соломоновите острови с 4:2.