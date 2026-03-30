IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 99

България би трудно Индонезия, дузпа и греди белязаха мача

Единственото попадение реализира Марин Петков от дузпа

30.03.2026 | 17:14 ч. Обновена: 30.03.2026 | 18:08 ч.
България спечели турнира „FIFA Series 2026“ в Индонезия, след като победи домакините с 1:0 във финалния двубой. Единственото попадение реализира Марин Петков от дузпа, съобщи gol.bg.

Наказателният удар беше отсъден след пробив на Здравко Димитров в наказателното поле, при който той беше фаулиран. След намеса на ВАР главният съдия Назми бин Насарудин от Малайзия посочи бялата точка.

През второто полувреме Индонезия беше близо до изравнителен гол, но удар на домакините срещна гредата. Въпреки натиска, българският тим успя да запази преднината си до края и заслужено триумфира с трофея.

По пътя към финала България разгроми Соломоновите острови с 10:2, докато Индонезия се наложи над Сейнт Китс и Невис с 4:2.

В мача за третото място Сейнт Китс и Невис победи Соломоновите острови с 4:2.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

България Индонезия дузпа греди
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem