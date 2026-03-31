BGONAIR Live Новини Днес | 65

Лечева: Няма да сложа черно -бяла снимка, защото Боби Михайлов бе цветен

Председателят на БОК изразява съболезнования на близките

31.03.2026 | 13:16 ч. Обновена: 31.03.2026 | 13:27 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева изказа съболезнования на семейството и близките на Боби Михайлов.
Днес по-рано бе съобщено, че Борислав Михайлов е починал на 63 години. Ето какво написа Лечева във фейсбук: 

"Почина Боби Михайлов - капитан на националния отбор по футбол и президент на Българския футболен съюз. 

Михайлов беше един от най-добрите вратари в историята на българския футбол, а милиони сънародници свързват кариерата му с онова паметно американско лято - Мондиал 1994 в САЩ. 

Борислав Михайлов управлява БФС най-дълго в историята - 16 години. Той е носител на Орден „Стара планина“ I степен и почетен гражданин на София.
Днес не искам да слагам черно-бяла снимка, защото Боби беше цветен в живота си. 

Съболезнования на семейството и близките. 

Днес българският футбол и спорт скърбят."

