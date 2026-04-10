Късен гол донесе победата на „Септември” срещу „Славия”

Септември изкова важна късна победа над Славия с 2:1 в столично дерби от 29-ия кръг на Първа лига благодарение на късен гол в 94-ата минута на Галин Иванов. През първата част противниците си размениха по едно попадение, дело на Дейвид Малембана за домакините и на Бертран Фурие за „Септември”, пише gol.bg.

След поражението днес славистите се нареждат на 8-о място с 38 точки, но трябва да бранят в последния кръг позицията си в групата за Лига на конференциите (5-8 място) за втората фаза в Монтана в четвъртък. Септември с 25 точки е в зоната на изпадащите, на 14-ото място.

Срещата започна в празнична атмосфера заради днешния 113-и рожден ден на най-стария столичен клуб, а това съвпадна с мач номер 200 за Иван Минчев с "белия" екип. Също така бяха наградени шефът на пресслужбата на клуба Борислав Константинов, който наскоро празнува рожден ден, както и съдията Димо Вълчев от Варна.

Септември можеше да открие резултата още в 20-ата секунда,

след като бившият славист Галин Иванов излезе на удобна позиция, но вратарят Леви Нтумба направи двойно спасяване. До 20-ата минута Септември изпусна още две възможности за гол, отново чрез Иванов, както и след изстрел на Фурие.

В 27-ата минута Славия откри резултата след изпълнение на ъглов удар от Иван Минчев, като Лазар Марин свали топката с глава към Дейвид Малембана и защитникът от Мозамбик я прати в мрежата.

Септемврийци изравниха в 31-ата минута, също след изпълнение на ъглов удар. Този път Матео Стаманов изсипа към близката греда, откъдето Бертран Фурие се разписа.

Второто полувреме не се различаваше по нищо от първото, като двата отбора редуваха моменти на доминация. В 60-ата минута пак Малембана можеше да се окаже герой за Славия, а след това пред собствената си врата направи шпагат, за да спре удар на Галин Иванов. Смел шпагат на Никола Савич пък попречи на Стефан Стоянович да вкара за Септември при контраатака от дясно.

В 80-ата минута Септември можеше да стигне до обрат, но вратарят Нтумба спаси много коварен удар на Валон Хамдиджи. При добавката пък защитници му помогнаха и изчистиха топката от малкото наказателно поле.

Срещата отиваше към равенство, когато дойде и развръзката в 4-ата минута на добавеното време. Бертран Фурие получи подаване от Галин Иванов в наказателното поле, стреля, а топката се отби в крака на Никола Савич.