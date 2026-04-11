Вече са продадени над 20 000 билета за Вечното дерби

Повече от 20 000 билета вече са продадени за предстоящото дерби между ЦСКА и Левски, което ще се играе в понеделник от 16:00 часа на Националния стадион "Васил Левски".

Сблъсъкът предизвиква сериозен интерес, въпреки че е насрочен в празничен ден. Продажбата на пропуски върви активно, а очакванията са за солидно присъствие по трибуните, макар и при намален капацитет заради ограничения в част от секторите.

Последният мач между двата отбора, игран през ноември, привлече над 30 000 зрители и завърши с минимален успех с 1:0 за ЦСКА. И този път очакванията са за силна атмосфера по трибуните и сериозен заряд на терена.

Прогнозите за времето в София също изглеждат благоприятни. Не се очакват валежи, а температурите ще бъдат по-високи спрямо предходните дни, което допълнително може да повиши интереса към двубоя.

До края на сезона предстоят още две издания на Вечното дерби, пише БГНЕС.