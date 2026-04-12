IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 36

За първи път жена ще води тим от Бундеслигата

Мари-Луиз Ета е назначена за наставник "Унион" (Берлин)

12.04.2026 | 13:39 ч.
Снимка ФК Унион

Жена е новият старши треньор на германския елитен "Унион" (Берлин).

Мари-Луиз Ета е назначена за временен наставник на отбора до края на настоящия сезон. Рокадата идва след уволнението на досегашния наставник Щефен Баумгарт, съобщиха от клуба.

Така за първи път в историята на елита на Германия тим от Бундеслигата ще бъде воден от дама. Тя вече влезе в историята през ноември 2023 година, когато стана първата жена помощник-треньор в елита на Германия, отново в отбора от столицата.

През януари 2024 година Ета записа още едно историческо постижение. Тя стана първата жена, ръководила отбор от Бундеслигата край страничната линия по време на победата с 1:0 над "Дармщат", докато тогавашният мениджър Ненад Биелица изтърпяваше наказание.

"Една от силните страни на "Унион" винаги е била и си остава способността да се обединяваме в подобни ситуации. Убедена съм, че ще си осигурим ключовите точки с отбора до края на сезона", заяви Ета в интервю за пресслужбата на клуба, пише 24 часа.

"Унион" заема 11-ото в класирането с 32 точки. Тимът е без победа в последните си три срещи за първенство.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

жена треньор бундеслига унион
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem