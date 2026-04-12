За първи път жена ще води тим от Бундеслигата

Жена е новият старши треньор на германския елитен "Унион" (Берлин).

Мари-Луиз Ета е назначена за временен наставник на отбора до края на настоящия сезон. Рокадата идва след уволнението на досегашния наставник Щефен Баумгарт, съобщиха от клуба.

Така за първи път в историята на елита на Германия тим от Бундеслигата ще бъде воден от дама. Тя вече влезе в историята през ноември 2023 година, когато стана първата жена помощник-треньор в елита на Германия, отново в отбора от столицата.

През януари 2024 година Ета записа още едно историческо постижение. Тя стана първата жена, ръководила отбор от Бундеслигата край страничната линия по време на победата с 1:0 над "Дармщат", докато тогавашният мениджър Ненад Биелица изтърпяваше наказание.

"Една от силните страни на "Унион" винаги е била и си остава способността да се обединяваме в подобни ситуации. Убедена съм, че ще си осигурим ключовите точки с отбора до края на сезона", заяви Ета в интервю за пресслужбата на клуба, пише 24 часа.

"Унион" заема 11-ото в класирането с 32 точки. Тимът е без победа в последните си три срещи за първенство.