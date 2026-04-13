Засилена охрана: МВР с мерки за днешното футболно дерби между ЦСКА и Левски

Министерството на вътрешните работи (МВР) предприема мерки за охрана на обществения ред във връзка с футболното дерби днес между отборите на ЦСКА и Левски, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Футболната среща е от 16:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“ в София. За „червените“ фенове са отредени сектори А и Г. По изискване на органите на реда в продажба няма да бъдат пускани блокове 16, 17, 18, 34, 35 и 36.

Зона за сигурност около стадиона

Около стадиона ще бъде изградена зона за сигурност, на няколко контролно-пропускателни пункта полицейски служители ще осъществяват пропускателния режим. Вратите ще бъдат отворени в 14:00 часа. За да бъде избегнато струпване на зрители, полицията призовава желаещите да се възползват от този по-ранен час.

Ще има проверки за установяване на извършители на противообществени прояви, както и хора с наложени забрани за посещение на спортни събития, информират още от МВР.

На контролно-пропускателните пунктове служителите на реда ще проверяват и за носене на забранени предмети и вещи – огнестрелно оръжие, пиротехнически изделия, ножове, палки, боксове, бутилки и др. Малолетни ще бъдат допускани на територията на стадиона само с пълнолетен придружител и след предварително попълнена декларация, която може да бъде изтеглена и от интернет.

Ангажиментът за охрана на спортното събитие е на охранителни фирми, а на столичната полиция – за обособяване на резерви за действия при необходимост и за подпомагане дейността на организатора.

Преди, по време и след футболната среща полицейските служители ще следят за опазването на обществения ред и недопускане на противообществени прояви на територията на столицата.

Затруднения на пътното движение в централната градска част

Във връзка със засиления зрителски интерес е възможно да възникнат затруднения на пътното движение в централната градска част, може да се наложи временното му спиране, но при отпадане на необходимостта ще бъде възстановявано, посочват от вътрешното министерство.

Забранява се издигането на въздухоплавателни средства около двете сгради на Народното събрание, Министерския съвет, сградата на президентската институция и около Националния стадион „Васил Левски“ в пространството на бул. „Цар Освободител“, алея „Яворов“, бул. „Драган Цанков“, ул. „Граф Игнатиев“ и бул. „Васил Левски“. При неспазване на забраната спрямо операторите на безпилотни въздухоплавателни средства ще се предприемат съответните административни мерки, предвидени в закона, се посочва още в съобщението.