Преди Мондиала: Водещ африкански съдия изгонен от САЩ заради опасения от тероризъм

Администрацията на Тръмп съобщава, че на сомалийски съдия, който е трябвало да участва в Световното първенство, е било отказано влизане в САЩ поради предполагаеми опасения от тероризъм.

Омар Абдулкадир Артан, който е признат за най-добрия съдия в Африка, е бил отстранен от списъка на ФИФА за турнира, след като американските власти са му отказали разрешение да влезе в страната на международното летище в Маями.

Вместо това 34-годишният е бил изпратен със самолет обратно до Турция, където е преминал транзитно, след като е пътувал от Кения, с което мечтата му за Световното първенство се срива.

В интервю за NYT Артан споделя, че е "много разочарован“ от решението, добавяйки: "Имах правилните документи и всичко останало. Имах правилната виза.“

Администрацията на Тръмп обаче наруши мълчанието си по въпроса и направи сензационно твърдение, че на съдията е било отказано влизане поради опасения от тероризъм.

Съмнение за тероризъм

В изявление, предоставено на FOX, служител от администрацията на Тръмп заяви: "Това лице е искало да влезе в Съединените щати".

При допълнителна проверка от Митническа и гранична служба беше открита унизителна информация, включително връзка с предполагаеми членове на терористични организации, което прави пътника неподходящ за допускане до Съединените щати съгласно Закона за имиграцията и гражданството (INA).

"На пътника е отказан достъп и са му дадени имиграционни формуляри, които предоставят раздела от закона, използван за извършване на ускорено отстраняване съгласно 8235 от INA. Администрацията на президента Тръмп няма да позволи на каквато и да е заплаха за сигурността да влезе в страната ни - точка.“

Преди това Митническа и гранична защита на САЩ заяви в изявление: "Пътникът е претърпял допълнителна проверка, рутинна част от процеса на проверка на Митническа и гранична служба, когато служителите трябва да проверят информацията или да определят допустимостта.

"След проверката пътникът, съдия на Световното първенство по футбол на ФИФА, беше определен за недопустим поради опасения от проверка и му беше отказано влизане", се казва още в изявлението.

Първоначално ФИФА потвърди миналата седмица, че визовият проблем на Артан е "напълно разрешен и той вече ще бъде на разположение да съдийства на Световното първенство по футбол на ФИФА“.

Но в понеделник вечерта управителният орган публикува изявление, в което се казва: "ФИФА може да потвърди, че съдията Омар Абдулкадир Артан няма да може да тренира и да съдийства на Световното първенство по футбол през 2026 г., след като му беше отказано влизане в Съединените щати.

"ФИФА не участва в имиграционните процеси на приемащата страна, включително издаването на визи, и е била информирана от властите, че статутът на г-н Артан няма да бъде променен в момента", се казва в съобщението.

Проблем с визите на Иран

Съединените щати отказаха да издадат визи на някои членове на иранския отбор за Световното първенство.

Иранските играчи кацнаха в Мексико през уикенда и целият отбор беше заснет да слиза от самолета си с брошки на дрехите си, носещи числото 168, препратка към броя на убитите от предполагаемата американска ракета през февруари.

Миналата седмица иракската звезда от Световното първенство Аймен Хюсеин беше задържан и разпитван почти седем часа след пристигането си на летище О'Хеър в Чикаго.

В крайна сметка му беше позволено да влезе, заедно с останалата част от иракския отбор, но на фотографа на отбора беше забранено да влезе в страната.