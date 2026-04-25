България завърши Европейското по вдигане на тежести с бронз на Христо Христов

Той завоюва сребро в изхвърлянето и бронз в изтласкването

25.04.2026 | 20:26 ч.
Снимка: БГНЕС

България завърши Европейското първенство по вдигане на тежести с бронз на Христо Христов в категория до 110 кг.

Освен бронз в двубоя, той завоюва сребро в изхвърлянето и бронз в изтласкването.

Христов остана втори в изхвърлянето зад кубинеца с румънски паспорт Луис Родригес, преди да се нареди трети в изтласкването зад шампиона в движението и в двубоя Гарик Карапетян от Армения и Родригес.

Другият ни представител - Дейвид Фишеров, завърнал се след наказание за допинг, завърши на осмо място в крайното подреждане.

Страната ни си тръгва от Батуми, Грузия с общо 14 отличия - освен среброто и двата бронза на Христов, Карлос Насар добави три златни медала в кат. до 94 кг, два златни завоюва Ангел Русев - 60 кг, златен и два сребърни взе Иван Димов при 65-килограмовите, сребро и бронз спечели Бояна Костадинова (48 кг), а сребърен на изтласкване грабна Дениз Данев (60 кг). 

