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Мондиал 2026: Чудото на Кабо Верде продължи и с Уругвай

Нова изненада в Маями - срещата завърши 2:2

22.06.2026 | 06:15 ч. 9
Снимка Ройтерс

Снимка Ройтерс

Футболното джудже Кабо Верде продължи с чудото, като взе точка и друг бивш световен шампион - Уругвай.
Предишния кръг отборът удържа нулево равенство с Испания.

Мачът на "Hard Rock Stadium" в Маями влезе в летописите като срещата, изправила един срещу друг представителните отбори на страните с най-малко общо население.

Кевин Пина даде аванс на Кабо Верде от пряк свободен удар в 21-ата минута, като по този начин африканския тим стана първият от 1966 година насам, реализирал дебютния си гол на световно първенство от пряк свободен удар. Уругвай отговори с пълен обрат след попадения на Макси Араухо и Августин Канобиo в края на първата част.

 Четвърт час след подновяването на играта обаче Хелио Варела също се разписа за малката островна държава - 2:2 и още едно равенство срещу бивш световен шампион, предаде БНТ.

 Испания оглавява класирането в Група H с 4 точки, Уругвай и Кабо Верде имат по 2, а Саудитска Арабия - 1. 
Остават срещите Испания - Уругвай и Кабо Верде - Саудитска Арабия.

В другия мач от същата група Испания разби Саудитска Арабия с 4:0 и това задължи "урусите" да търсят максимума в предстоящия сблъсък.
Така битката в групата остава изключително заплетена, след като кръг преди края разликата между втория и четвъртия е само точка. 

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Тагове:

мондиал кабо верде уругвай шампиони
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